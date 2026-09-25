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O denunțătoare care a colaborat cu procurorii DNA „din interes”, interceptările suspectate a fi „trunchiate” și faptul că „orice dubiu profită inculpatului” au dus la achitarea definitivă a fostului general STS Florin Mihalache, deși acesta fusese condamnat pe fond la 3 ani și 8 luni pentru corupție și fals.
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Decizia definitivă a fost pronunțată de un complet de judecată de la Curtea de Apel București, condus de judecătoarea Virginia Opăriuc, cea care s-a numărat printre magistrații care au susținut conducerea Curții de Apel București și pe șefa instanței, Liana Arsenie, în conferința de presă organizată în urma publicării documentarului Recorder.
În momentul în care vicepreședinta de atunci a instanței, Ionela Tudor, s-a aplecat către Liana Arsenie și i-a șoptit „Mă sună Lia, mă duc să răspund”, Virginia Opăriuc se afla la câțiva metri distanță, printre judecătorii din spate.
Generalul (r.) Florin Mihalache a fost director adjunct al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în ultimul mandat al președintelui Ion Iliescu.
DNA l-a trimis în judecată pe Florin Mihalache sub acuzația că ar fi intervenit pe lângă Marian Vanghelie în favoarea denunțătoarei Elena Nicoleta Diaconescu pentru stingerea unui litigiu de 1,5 milioane de euro dintre firmele celor doi.
În acest scop, Florin Mihalache a cerut inițial un bolid de lux, apoi 75.000 de euro, sumă pe care ar fi disimulat-o sub forma unui împrumut, fiind chiar prins în flagrant delict în momentul primirii banilor.
Florin Mihalache se arăta mofturos în discuțiile cu denunțătoarea cu privire la marca, culoarea și performanțele bolidului de lux pe care l-a cerut de la acesta pentru a-i rezolva problemele firmei.
Fostul general STS ezita să aleagă între un Audi Q8 și un Mercedes GLC, iar când martora i-a propus să-i dea propria mașină, generalul STS i-a spus că e vișinie, o culoare „de gagică, ca de țigani”.
Mihalache Florin: (…) Ți-o rezolvi tu cu mine, nu mie mi-o rezolvi, da? Mie îmi rezolvi cu mașina. Ți-am zis! Îmi rezolvi mașina.
Denunțătoarea: N-am spus nimic de mașină, că aia e cea mai simplă poveste.
Florin Mihalache: Nu, păi aia se... se rezolvă odată cu tot. Crede-mă! Că altfel nu mă mișc.
Denunțătoarea: Am înțeles.
Florin Mihalache: Tu ești prietena mea, dar nu mă mișc pentru că... N-ai zis că sunt fraier și mă ...[cuvânt obscen]... toți? Ei, acum de data asta (...) Așa că ce mașină îmi cumperi?
Denunțătoarea: Ce mașină îți dorești? Da’ îți fac leasing întâi, că n-am bani.
Florin Mihalache: Iei pe leasing. Da. Plătești tu leasingul.
Denunțătoarea: Asta îți spun.
Florin Mihalache: După aceea îmi ia mașina, că... dup-aia tu nu o să mai plătești leasingul. (…) Mi-ar place și un Merțan de ăsta, 350. Dar până în 3.000 motorul... 3,50 GLC-ul, ăla. (…) Îmi place. Tu cum ai bordul, îl ai mare sau?
Denunțătoarea: Mare. Da.
Florin Mihalache: Ei, așa îmi place cu bordul ...[neinteligibil]....(…) Deci nu o vreau pe a ta, că e prea mare. Vreau mai mic.
Denunțătoarea: Îți dădeam mașina mea.
Florin Mihalache: Păi ...[neinteligibil]... dacă nu era culoarea vișinie, o luam.
Denunțătoarea: E vișinie, nici măcar nu e roșie.
Florin Mihalache: Păi, tocmai! Deci exact cum e mai bine. Este mașină de gacică, ca de țigani, deci ca să mă înțelegi. Nu există altă... Culorile astea... Ia uite ...[neinteligibil]... cum e cu fusta aia, una de asta o s-o vezi la una de asta
Denunțătoarea:...[râde]...
Florin Mihalache: Și cum procedezi?
Denunțătoarea: Fac leasing, că eu nu am bani ca Vanghelie.
Florin Mihalache: Păi nu, faci leasing și? Ce ai făcut? Dacă ai făcut leasing, nu-l plătești și după aia...
Denunțătoarea: Și când vine Vanghelie să-mi plătească terenul, iau de acolo.... Cum, mă, să nu plătesc leasingurile? Ce ai? (…) Sunt de acord cu tine şi ţi-am zis că o rezolv. Dar nu tre’ să am bani ca s-o cumpăr?
Florin Mihalache: Nu ştiu... Nu-i problema mea. Asta nu-i problema mea, Nicoleta.
Denunțătoarea: Nu! Stai un pic! Stai, stai, stai! (…) Ca să pot să fac leasing tre’ să dau avans. Dacă mai vrea şi 275.000... n-am de unde. N-am de unde.
Florin Mihalache: Îs două sute şapteş’... adică 25.000 nu poţi să dai? Adică 300.000, că el a zis că tre’ să-i dai 300.000...[neinteligibil]... Deci în ăia 300.000 intră şi avansul la maşină... Dacă-ţi dă 300.000 cum să nu-ţi ajungă!?
Denunțătoarea: Nu-mi ajung. 300.000 vrea el, nu?
Florin Mihalache: Nu, mă, 275. Cu 25 ăsta, leasing-ul, sunt 300.000. ... [neinteligibil]... treaba e rezolvată, da? Te gândeşti. (…)
Denunțătoarea: Plătesc!
Florin Mihalache: Păi, nu! Plăteşti ce ţi-am spus, că eu nu vreau altceva. Eu îţi cer ce am eu nevoie, nu de bani. Mă piş pe ei. Dar să conduc cu mare drag maşina... zic: «Bă, uite asta e transpiraţia lui Nicoleta…». Nu se ştie, ne mai întâlnim... și nu pe atâția bani, crede-mă! (...) Poa’ să fie şi second hand, dar nu mai mult...[neinteligibil]... uite culoare aia, bleumarin sau albastrul ăla... spre negru.
Denunțătoarea: Îhm! De miliţian.
Florin Mihalache: De miliţian. Că io’s milițian. Securist. (…) Deci, dacă-ţi dă ăia 300.000 ai să-mi iei maşină, ca să nu te... da?
Denunțătoarea: Păi, ce să fac, mă, cu 300.000? Suntem nebuni?
Florin Mihalache: Nu ştiu, bă! Îţi dă 300.000 şi... în cash, acuma... ... [neinteligibil]... în trei luni de zile îţi dă un milion! Nu înţelegi? Şi a zis că n-are să-ţi dea bani!
Denunțătoarea: Păi, şi cum să-mi dea 300.000? Sub ce formă să mi-i dea!
Florin Mihalache: Îţi dă avans la ce are să-ţi dea, că se stipulează. (...)
Denunțătoarea: Ai zis că îți place a mea. Nu-ți mai place nici a mea.
Florin Mihalache: Păi... Păi, ce? Eu nu iau mașina ta, mă! Și nu iau mașini roșii, că nu sunt cocotă. …[cuvânt obscen]… Sper. Deci, înțelegi?
Denunțătoarea: Deci, asta cu mașina o rezolvăm. Eu ți-am promis, o rezolvăm. (…) Vreau să-mi explici ...[neinteligibil]...de fapt: suma sau mașina?
Florin Mihalache: Nu, eu vreau mașina, da’... când o să fii... dacă ceva... te-apucă …pandemie, mi-ai dat mașina în contul datoriei. Adică nu mi-ai făcut vreun cadou. Ai priceput?
Denunțătoarea: Nu. (…)
Florin Mihalache: Ce e așa greu? Și am zis că în luna ianuarie… anul viitor, o închizi (…) Și-ți dau eu și le rupi. Și am terminat.
Denunțătoarea: Perfect! Deci, dacă eu semnez acel contract de împrumut, pana mea, așa... asta îl rupem în momentul în care ai mașina.
Florin Mihalache: Exact!
Denunțătoarea: Dar mașina o achit sau pe leasing?
Florin Mihalache: Pe numele meu!
Denunțătoarea: Pe numele tău, mașina.
Florin Mihalache: Nu, mă, mi-o dai achitată la anul viitor!
Denunțătoarea: Am înțeles!
Florin Mihalache: Ianuarie, februarie... Adică... când te aranjează. Dar mi-o iei anul ăsta.
Denunțătoarea: Ți-o iau anul ăsta, dar o achit la anul... sau în ianuarie.
Florin Mihalache: Treaba ta ce faci, eu ți-am spus cum facem. Acum o iei, o ia ăia...[neinteligibil]... plătești tu, că eu nu o plătesc. După aceea... ne mai vedem și noi și așa când vom fi în cârje. Adică e o chestie de siguranță reciprocă.
Până la urmă, Florin Mihalache n-a mai primit un bolid de lux, ci bani în numerar.
Pe data de 12 ianuarie 2022, fostul general STS a fost prins în flagrant delict în timp ce primea de la denunțătoare suma de 75.000 de euro, pentru care venise pregătit cu o lampă cu ultraviolete, pentru a verifica dacă scrie sau nu „mită” pe ei.
De aici lucrurile s-au complicat, în sensul că Florin Mihalache a susținut că banii provin din restituirea unui împrumut pentru care încheiase cu Elena Nicoleta Diaconescu un contract.
În schimb, procurorii susțin că acesta era prețul influenței fostului general asupra lui Marian Vanghelie în scopul stingerii litigiilor dintre firmele acestuia din urmă și societatea denunțătoarei.
Pe data de 20 decembrie 2023, Tribunalul București l-a condamnat pe fond pe Florin Mihalache la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Instanța de fond a considerat că respectivul contract de împrumut încheiat între fostul general STS și denunțătoare este fals, întocmit tocmai pentru a disimula scopul în care au fost dați banii.
Florin Mihalache a făcut apel, susținând că acuzația nu este dovedită, iar probele pe care se întemeiază prezintă serioase probleme de legalitate și credibilitate.
Fostul general s-a referit în special la declarațiile denunțătoarei Elena Nicoleta Diaconescu, care a afirmat în fața instanței că declarațiile sale au fost date sub presiune și sub îndrumarea unor ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA.
De altfel, Florin Mihalache chiar a fost interceptat în timp ce îi spunea denunțătoarei: „În piaţă eşti percepută ca sifonarul DNA-ului sau ăştia de la DIICOT, da?”.
Pe data de 10 septembrie 2026, Curtea de Apel București l-a achitat pe Florin Mihalache pentru toate cele trei capete de acuzare, pentru motivele din Hotărârea nr. 1366/2026.
În esență, instanța de apel a stabilit că susținerile Elenei Nicoleta Diaconescu sunt lipsite de credibilitate, deoarece ea însăși era vizată într-un dosar al DNA la data formulării denunțului, fiind astfel direct interesată să își ușureze situația juridică.
În schimb, judecătorii și-au exprimat dubiul cu privire la înregistrările efectuate de denunțătoare, pe motiv că nu ar fi predat la DNA toate fișierele sau că le-ar fi alterat pe cele depuse:
Fiind achitat pentru trafic de influență, restul acuzațiilor aduse lui Florin Mihalache - spălare de bani și fals în înscrisuri - au „picat” la rândul lor: