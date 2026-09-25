O denunțătoare care a colaborat cu procurorii DNA „din interes”, interceptările suspectate a fi „trunchiate” și faptul că „orice dubiu profită inculpatului” au dus la achitarea definitivă a fostului general STS Florin Mihalache, deși acesta fusese condamnat pe fond la 3 ani și 8 luni pentru corupție și fals.

Decizia definitivă a fost pronunțată de un complet de judecată de la Curtea de Apel București, condus de judecătoarea Virginia Opăriuc, cea care s-a numărat printre magistrații care au susținut conducerea Curții de Apel București și pe șefa instanței, Liana Arsenie, în conferința de presă organizată în urma publicării documentarului Recorder.

În momentul în care vicepreședinta de atunci a instanței, Ionela Tudor, s-a aplecat către Liana Arsenie și i-a șoptit „Mă sună Lia, mă duc să răspund”, Virginia Opăriuc se afla la câțiva metri distanță, printre judecătorii din spate.

Anterior, judecătoarea Virginia Opăriuc fusese promovată la Curtea de Apel București în primăvara anului 2025, chiar înainte de a soluționa dosarul lui Mircea Sandu, în care acesta este acuzat de delapidarea Federației Române de Fotbal cu 2,3 milioane de lei. În urma plecării judecătoarei Opăriuc, Mircea Sandu a fost achitat de noul judecător.

Ulterior, judecătoarea Virginia Opăriuc a făcut parte din completul care, pe 4 august 2025, a trimis spre rejudecare dosarul în care Adrian Secureanu fusese condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidarea Spitalului Malaxa.

În dosarul de trafic de influență al fostului general STS Florin Mihalache, judecătoarea l-a achitat pe motiv că probele nu au răsturnat principiul prezumției de nevinovăție, deși Tribunalul București arătase exact contrariul.

Generalul (r.) Florin Mihalache a fost director adjunct al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în ultimul mandat al președintelui Ion Iliescu.

DNA l-a trimis în judecată pe Florin Mihalache sub acuzația că ar fi intervenit pe lângă Marian Vanghelie în favoarea denunțătoarei Elena Nicoleta Diaconescu pentru stingerea unui litigiu de 1,5 milioane de euro dintre firmele celor doi.

În acest scop, Florin Mihalache a cerut inițial un bolid de lux, apoi 75.000 de euro, sumă pe care ar fi disimulat-o sub forma unui împrumut, fiind chiar prins în flagrant delict în momentul primirii banilor.

Generalul, mofturos cu privire la mașină: „E de gagică”

Florin Mihalache se arăta mofturos în discuțiile cu denunțătoarea cu privire la marca, culoarea și performanțele bolidului de lux pe care l-a cerut de la acesta pentru a-i rezolva problemele firmei.

Fostul general STS ezita să aleagă între un Audi Q8 și un Mercedes GLC, iar când martora i-a propus să-i dea propria mașină, generalul STS i-a spus că e vișinie, o culoare „de gagică, ca de țigani”.

Mihalache Florin: (…) Ți-o rezolvi tu cu mine, nu mie mi-o rezolvi, da? Mie îmi rezolvi cu mașina. Ți-am zis! Îmi rezolvi mașina.

Denunțătoarea: N-am spus nimic de mașină, că aia e cea mai simplă poveste.

Florin Mihalache: Nu, păi aia se... se rezolvă odată cu tot. Crede-mă! Că altfel nu mă mișc.

Denunțătoarea: Am înțeles.

Florin Mihalache: Tu ești prietena mea, dar nu mă mișc pentru că... N-ai zis că sunt fraier și mă ...[cuvânt obscen]... toți? Ei, acum de data asta (...) Așa că ce mașină îmi cumperi?

Denunțătoarea: Ce mașină îți dorești? Da’ îți fac leasing întâi, că n-am bani.

Florin Mihalache: Iei pe leasing. Da. Plătești tu leasingul.

Denunțătoarea: Asta îți spun.

Florin Mihalache: După aceea îmi ia mașina, că... dup-aia tu nu o să mai plătești leasingul. (…) Mi-ar place și un Merțan de ăsta, 350. Dar până în 3.000 motorul... 3,50 GLC-ul, ăla. (…) Îmi place. Tu cum ai bordul, îl ai mare sau?

Denunțătoarea: Mare. Da.

Florin Mihalache: Ei, așa îmi place cu bordul ...[neinteligibil]....(…) Deci nu o vreau pe a ta, că e prea mare. Vreau mai mic.

Denunțătoarea: Îți dădeam mașina mea.

Florin Mihalache: Păi ...[neinteligibil]... dacă nu era culoarea vișinie, o luam.

Denunțătoarea: E vișinie, nici măcar nu e roșie.

Florin Mihalache: Păi, tocmai! Deci exact cum e mai bine. Este mașină de gacică, ca de țigani, deci ca să mă înțelegi. Nu există altă... Culorile astea... Ia uite ...[neinteligibil]... cum e cu fusta aia, una de asta o s-o vezi la una de asta

Denunțătoarea:...[râde]...

Florin Mihalache: Și cum procedezi?

Denunțătoarea: Fac leasing, că eu nu am bani ca Vanghelie.

Florin Mihalache: Păi nu, faci leasing și? Ce ai făcut? Dacă ai făcut leasing, nu-l plătești și după aia...

Denunțătoarea: Și când vine Vanghelie să-mi plătească terenul, iau de acolo.... Cum, mă, să nu plătesc leasingurile? Ce ai? (…) Sunt de acord cu tine şi ţi-am zis că o rezolv. Dar nu tre’ să am bani ca s-o cumpăr?

Florin Mihalache: Nu ştiu... Nu-i problema mea. Asta nu-i problema mea, Nicoleta.

Denunțătoarea: Nu! Stai un pic! Stai, stai, stai! (…) Ca să pot să fac leasing tre’ să dau avans. Dacă mai vrea şi 275.000... n-am de unde. N-am de unde.

Florin Mihalache: Îs două sute şapteş’... adică 25.000 nu poţi să dai? Adică 300.000, că el a zis că tre’ să-i dai 300.000...[neinteligibil]... Deci în ăia 300.000 intră şi avansul la maşină... Dacă-ţi dă 300.000 cum să nu-ţi ajungă!?

Denunțătoarea: Nu-mi ajung. 300.000 vrea el, nu?

Florin Mihalache: Nu, mă, 275. Cu 25 ăsta, leasing-ul, sunt 300.000. ... [neinteligibil]... treaba e rezolvată, da? Te gândeşti. (…)

Denunțătoarea: Plătesc!

Florin Mihalache: Păi, nu! Plăteşti ce ţi-am spus, că eu nu vreau altceva. Eu îţi cer ce am eu nevoie, nu de bani. Mă piş pe ei. Dar să conduc cu mare drag maşina... zic: «Bă, uite asta e transpiraţia lui Nicoleta…». Nu se ştie, ne mai întâlnim... și nu pe atâția bani, crede-mă! (...) Poa’ să fie şi second hand, dar nu mai mult...[neinteligibil]... uite culoare aia, bleumarin sau albastrul ăla... spre negru.

Denunțătoarea: Îhm! De miliţian.

Florin Mihalache: De miliţian. Că io’s milițian. Securist. (…) Deci, dacă-ţi dă ăia 300.000 ai să-mi iei maşină, ca să nu te... da?

Denunțătoarea: Păi, ce să fac, mă, cu 300.000? Suntem nebuni?

Florin Mihalache: Nu ştiu, bă! Îţi dă 300.000 şi... în cash, acuma... ... [neinteligibil]... în trei luni de zile îţi dă un milion! Nu înţelegi? Şi a zis că n-are să-ţi dea bani!

Denunțătoarea: Păi, şi cum să-mi dea 300.000? Sub ce formă să mi-i dea!

Florin Mihalache: Îţi dă avans la ce are să-ţi dea, că se stipulează. (...)

Denunțătoarea: Ai zis că îți place a mea. Nu-ți mai place nici a mea.

Florin Mihalache: Păi... Păi, ce? Eu nu iau mașina ta, mă! Și nu iau mașini roșii, că nu sunt cocotă. …[cuvânt obscen]… Sper. Deci, înțelegi?

Denunțătoarea: Deci, asta cu mașina o rezolvăm. Eu ți-am promis, o rezolvăm. (…) Vreau să-mi explici ...[neinteligibil]...de fapt: suma sau mașina?

Florin Mihalache: Nu, eu vreau mașina, da’... când o să fii... dacă ceva... te-apucă …pandemie, mi-ai dat mașina în contul datoriei. Adică nu mi-ai făcut vreun cadou. Ai priceput?

Denunțătoarea: Nu. (…)

Florin Mihalache: Ce e așa greu? Și am zis că în luna ianuarie… anul viitor, o închizi (…) Și-ți dau eu și le rupi. Și am terminat.

Denunțătoarea: Perfect! Deci, dacă eu semnez acel contract de împrumut, pana mea, așa... asta îl rupem în momentul în care ai mașina.

Florin Mihalache: Exact!

Denunțătoarea: Dar mașina o achit sau pe leasing?

Florin Mihalache: Pe numele meu!

Denunțătoarea: Pe numele tău, mașina.

Florin Mihalache: Nu, mă, mi-o dai achitată la anul viitor!

Denunțătoarea: Am înțeles!

Florin Mihalache: Ianuarie, februarie... Adică... când te aranjează. Dar mi-o iei anul ăsta.

Denunțătoarea: Ți-o iau anul ăsta, dar o achit la anul... sau în ianuarie.

Florin Mihalache: Treaba ta ce faci, eu ți-am spus cum facem. Acum o iei, o ia ăia...[neinteligibil]... plătești tu, că eu nu o plătesc. După aceea... ne mai vedem și noi și așa când vom fi în cârje. Adică e o chestie de siguranță reciprocă.

Până la urmă, Florin Mihalache n-a mai primit un bolid de lux, ci bani în numerar.

Pe data de 12 ianuarie 2022, fostul general STS a fost prins în flagrant delict în timp ce primea de la denunțătoare suma de 75.000 de euro, pentru care venise pregătit cu o lampă cu ultraviolete, pentru a verifica dacă scrie sau nu „mită” pe ei.

De aici lucrurile s-au complicat, în sensul că Florin Mihalache a susținut că banii provin din restituirea unui împrumut pentru care încheiase cu Elena Nicoleta Diaconescu un contract.

În schimb, procurorii susțin că acesta era prețul influenței fostului general asupra lui Marian Vanghelie în scopul stingerii litigiilor dintre firmele acestuia din urmă și societatea denunțătoarei.

Cum s-a apărat generalul: Nicoleta Diaconescu e „sifonarul DNA”

Pe data de 20 decembrie 2023, Tribunalul București l-a condamnat pe fond pe Florin Mihalache la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Instanța de fond a considerat că respectivul contract de împrumut încheiat între fostul general STS și denunțătoare este fals, întocmit tocmai pentru a disimula scopul în care au fost dați banii.

Florin Mihalache a făcut apel, susținând că acuzația nu este dovedită, iar probele pe care se întemeiază prezintă serioase probleme de legalitate și credibilitate.

Fostul general s-a referit în special la declarațiile denunțătoarei Elena Nicoleta Diaconescu, care a afirmat în fața instanței că declarațiile sale au fost date sub presiune și sub îndrumarea unor ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA.

De altfel, Florin Mihalache chiar a fost interceptat în timp ce îi spunea denunțătoarei: „În piaţă eşti percepută ca sifonarul DNA-ului sau ăştia de la DIICOT, da?”.

Pe data de 10 septembrie 2026, Curtea de Apel București l-a achitat pe Florin Mihalache pentru toate cele trei capete de acuzare, pentru motivele din Hotărârea nr. 1366/2026.

Denunțătoarea, suspectată că a scris delațiunea „din interes”

În esență, instanța de apel a stabilit că susținerile Elenei Nicoleta Diaconescu sunt lipsite de credibilitate, deoarece ea însăși era vizată într-un dosar al DNA la data formulării denunțului, fiind astfel direct interesată să își ușureze situația juridică.

„În speță, instanța de fond a avut în vedere întreaga stare de fapt relatată de martora denunțătoare (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.), preluând practic acuzația din rechizitoriu. (…)

relatată de martora denunțătoare (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.), (…) Curtea reține că declarațiile acesteia date pe parcursul procesului penal nu pot fi considerate veridice și suficiente pentru a fundamenta o soluție de condamnare, întrucât din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că aceasta a formulat denunțul într-un context procesual care ridică serioase îndoieli asupra sincerității sale. (…)

și suficiente pentru a fundamenta o soluție de condamnare, întrucât din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă că aceasta a formulat denunțul într-un context procesual care ridică serioase îndoieli asupra sincerității sale. (…) De altfel, chiar martora a declarat în fața instanței de apel că a făcut denunțul pentru că în perioada aceea era un dosar în lucru la DNA și a petrecut mult timp acolo și a precizat că a făcut denunțurile pentru că discutase cu niște avocați înainte și i-au spus că riscă niște lucruri , respectiv era vorba despre niște infracțiuni pentru care se făceau cercetări și i s-a spus că ar putea să meargă la închisoare pentru câteva luni și orice colaborare o va ajuta . (…)

, respectiv era vorba despre niște infracțiuni pentru care se făceau cercetări și i s-a spus că ar putea să meargă la închisoare pentru câteva luni . (…) Pe parcursul procesului penal, martora denunțătoare și-a schimbat declarațiile , mai mult declarațiile acesteia sunt echivoce și atât la instanța de fond, cât și în apel, cu privire la aspectele esențiale a declarat că nu își aduce aminte (…).

, mai mult declarațiile acesteia sunt echivoce și atât la instanța de fond, cât și în apel, cu privire la aspectele esențiale a declarat că nu își aduce aminte (…). Martora denunțătoare a specificat, în apel că «cei de la DNA doreau acest flagrant, care nu se putea realiza decât cu banii DNA-ului» și că «în cadrul declarațiilor de la DNA aveam discuții pe tema asta cu cei care îmi luau declarațiile. Eu de la mine putere nu aș fi putut să-i spun lui (Mihalache - n.r.), ..., dar flagrantul acela nu s-a realizat pentru că mi-a venit mie ideea să cer bani să îi fac flagrant» și totodată a declarat că «mi s-a sugerat că ar fi mai bine să îi propun remiterea unei sume de bani» , fără a preciza cine i-a sugerat, lăsând să se înțeleagă că cei care efectuau urmărirea penală în cauză și totodată a precizat «în altă parte nu am discutat despre domnul (Mihalache - n.r.) doar la DNA» .

și că și totodată a declarat că , fără a preciza cine i-a sugerat, lăsând să se înțeleagă că cei care efectuau urmărirea penală în cauză și totodată a precizat . Analizând denunțul și declarațiile martorei denunțătoare date atât în fața organului de urmărire penală, cât și în fața instanțelor de fond și apel, se observă că acestea indică existența unor contradicții , în ceea ce privește faptele, respectiv cum s-a pretins inițial autoturismul, urmând ca mai apoi să fie remisă suma de bani , la sugestia lucrătorilor de la Direcția Națională Anticorupție, precum și circumstanțele în care au fost săvârșite faptele de care este acuzat inculpatul.

, în ceea ce privește faptele, , la sugestia lucrătorilor de la Direcția Națională Anticorupție, precum și circumstanțele în care au fost săvârșite faptele de care este acuzat inculpatul. În ceea ce privește aceste contradicții, Curtea reține că la instanța de fond, martora denunțătoare (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.) a declarat că în acea perioadă deținea o firmă cu rulaje foarte mari , că nu a împrumutat bani de la alte persoane, ba chiar împrumuta ea altora, ca în fața instanței de apel să declarare că societatea sa era în insolvență și avea de încasat de la societatea (lui Vanghelie - n.r.) o sumă de bani (…).

, că nu a împrumutat bani de la alte persoane, ba chiar împrumuta ea altora, și avea de încasat de la societatea (lui Vanghelie - n.r.) o sumă de bani (…). Potrivit jurisprudenței CEDO, declararea unui denunț de către o persoană aflată într-o situație juridică defavorabilă , care urmărește obținerea unei reduceri a răspunderii penale, trebuie analizată cu o deosebită precauție , tocmai datorită riscului ca aceasta să fie determinată de motive subiective.

, care urmărește obținerea unei reduceri a răspunderii penale, , tocmai datorită riscului ca aceasta să fie determinată de motive subiective. Curtea notează că , având în vedere argumentele expuse anterior privind legalitatea administrării probelor, (…) nu va ține cont de declarațiile martorei denunțătoare (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.), această martoră nefiind credibilă, având în vedere și aspectele de mai sus.

, având în vedere argumentele expuse anterior privind legalitatea administrării probelor, (…) (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.), această martoră nefiind credibilă, având în vedere și aspectele de mai sus. Totodată, reaua-credință a martorei denunțătoare rezultă și din comportamentul acesteia în apel. Astfel, martora a fost citată la toate adresele cunoscute începând cu termenul din 10.02.2025 (…).

Astfel, martora a fost citată la toate adresele cunoscute începând cu termenul din 10.02.2025 (…). Astfel, aceasta în fața instanței de apel a depus 7 cereri de amânare (…). Având în vedere că martora denunțătoare nu s-a prezentat și nici nu a făcut dovada imposibilității de prezentare de două ori i s-a aplicat amendă judiciară în cuantum de câte 5.000 lei . (…) Este de subliniat că martora nu a contestat amenzile judiciare aplicate.

(…). Având în vedere că martora denunțătoare nu s-a prezentat și nici nu a făcut dovada imposibilității de prezentare . (…) Este de subliniat că martora nu a contestat amenzile judiciare aplicate. S-a dispus audierea martorei denunțătoare prin intermediul platformei Microsoft Teams, dar în pofida numeroaselor instrucțiuni și încercări nu s-a putut stabili conexiunea de videoconferință cu martora, aceasta neefectuând în mod corect indicațiile primite de la specialistul IT pentru realizarea conexiunii de videoconferință. La termenul din 11.03.2026 martora s-a prezentat în fața instanței de apel și a fost audiată”, reține instanța de apel.

Instanța: Nu s-a stabilit cine spune adevărul, generalul sau denunțătoarea

În schimb, judecătorii și-au exprimat dubiul cu privire la înregistrările efectuate de denunțătoare, pe motiv că nu ar fi predat la DNA toate fișierele sau că le-ar fi alterat pe cele depuse:

„Și în ceea ce privește interceptările efectuate în cauză , respectiv înregistrarea discuțiilor și convorbirilor telefonice ale martorei cu inculpatul efectuate de către martora denunțătoare (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.), există serioase semne de întrebare cum au fost efectuate.

, respectiv înregistrarea discuțiilor și convorbirilor telefonice ale martorei cu inculpatul efectuate de către martora denunțătoare (Diaconescu Nicoleta Elena - n.r.), Astfel, martora a declarat în fața instanței de apel că nu poate spune cu exactitate dacă a înregistrat toate convorbirile , precizând că poate pe unele nu le-a înregistrat pentru că era acasă și era cu oameni și nu a dat drumul la înregistrare,

, precizând că poate pe unele nu le-a înregistrat pentru că era acasă și era cu oameni și nu a dat drumul la înregistrare, La întrebarea apărătorului ales al inculpatului dacă după ce făcea înregistrarea convorbirilor erau transferate de către ea din telefonul ei pe un stick, martora a răspuns că ea era cea care copia înregistrarea convorbirii și a menționat că nu le punea la dispoziție DNA imediat , le punea cu proxima ocazie când ajungea la DNA, după o zi sau două-trei.

, le punea cu proxima ocazie când ajungea la DNA, după o zi sau două-trei. În aceste condiții nu există certitudinea că respectivele înregistrări nu au fost modificate sau alterate (așa cum susține inculpatul), iar așa cum a declarat însăși martora denunțătoare nu a înregistrat toate convorbirile purtate cu inculpatul. (…)

(așa cum susține inculpatul), iar așa cum a declarat însăși martora denunțătoare purtate cu inculpatul. (…) Declarația inculpatului este total diferită de a martorei denunțătoare , acesta declarând că în luna ianuarie 2021 i-a dat suma de 60.000 euro împrumut martorei denunțătoare, detaliază împrejurările în care i-a dat-o și de unde proveneau banii și susține că discuția despre autoturism a avut-o imediat în luna august 2021.

, acesta declarând că în luna ianuarie 2021 i-a dat suma de 60.000 euro împrumut martorei denunțătoare, detaliază împrejurările în care i-a dat-o și de unde proveneau banii și susține că discuția despre autoturism a avut-o imediat în luna august 2021. În cursul urmăririi penale nu s-a stabilit cine spune adevărul, aspect care nu a putut fi lămurit nici în fața instanței de fond , judecătorul de la instanța de fond reținând cu privire la inițierea discuțiilor dintre inculpat și martoră, în legătură cu rezolvarea extrajudiciară a celor două litigii cele două persoane au prezentat versiuni diferite: inculpatul a arătat că a fost contactat de către martoră, în timp ce martora a arătat că a fost contactată de către inculpat.

, judecătorul de la instanța de fond reținând cu privire la inițierea discuțiilor dintre inculpat și martoră, în legătură cu rezolvarea extrajudiciară a celor două litigii cele două persoane au prezentat versiuni diferite: inculpatul a arătat că a fost contactat de către martoră, în timp ce martora a arătat că a fost contactată de către inculpat. Este cert că între cei doi au existat discuții atât cu privire la rezolvarea extrajudiciară a litigiilor, cât și cu privire la achiziționarea unui autoturism în leasing, de către martora denunțătoare, urmând a fi folosit de inculpat, dar versiunile celor doi sunt total diferite.

în leasing, de către martora denunțătoare, urmând a fi folosit de inculpat, dar versiunile celor doi sunt total diferite. Astfel, în timp ce martora denunțătoare susține, în esență, că inculpatul (Mihalache Florin - n.r.) i-a solicitat să îi cumpere un autoturism în valoare de 75.000 euro în schimbul intervenției sale pe lângă (Vanghelie Marian Daniel - n.r.) care coordona în fapt (SC Games & Sports Distribution SRL și SC Roana Gourmet Et Arts SRL) pentru a încheia litigiile comerciale cu firma (SC Star Pro Center Intl SRL - n.r.), inculpatul (Mihalache Florin - n.r.) susține că a solicitat autoturismul care urma a fi folosit pentru darea în plată a unui împrumut de consumație acordat martorei în ianuarie 2021.

în valoare de 75.000 euro în schimbul intervenției sale pe lângă (Vanghelie Marian Daniel - n.r.) care coordona în fapt (SC Games & Sports Distribution SRL și SC Roana Gourmet Et Arts SRL) pentru a încheia litigiile comerciale cu firma (SC Star Pro Center Intl SRL - n.r.), inculpatul (Mihalache Florin - n.r.) susține că a solicitat autoturismul care urma a fi folosit pentru darea în plată a unui împrumut de consumație acordat martorei în ianuarie 2021. Curtea apreciază că acuzația nu a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă de probele administrate în cauză, nefiind răsturnată prezumția de nevinovăție stabilită cu titlul de principiu de art. 4 Cod procedură penală, îndoială cu privire la acuzația formulată împotriva inculpatului (Mihalache Florin - n.r.) trebuind interpretată în favoarea acestuia.

stabilită cu titlul de principiu de art. 4 Cod procedură penală, îndoială cu privire la acuzația formulată împotriva inculpatului (Mihalache Florin - n.r.) trebuind interpretată în favoarea acestuia. Este de obligația organelor judiciare de a interpreta orice situație îndoielnică în favoarea suspectului sau inculpatului , regulă cunoscută sub numele de in dubio pro reo. Rezultă că aplicarea principiului in dubio pro reo este strâns legată de un astfel de standard de probațiune, iar dubiul la care face referire principiul este dubiul rezonabil din standardul de probațiune, care împiedică pronunțarea unei hotărâri de condamnare.

, regulă cunoscută sub numele de in dubio pro reo. Rezultă că aplicarea principiului in dubio pro reo este strâns legată de un astfel de standard de probațiune, iar dubiul la care face referire principiul este dubiul rezonabil din standardul de probațiune, care împiedică pronunțarea unei hotărâri de condamnare. În prezenta cauză, mijloacele de probă administrate nu conturează în mod cert și precis infracțiunea de trafic de influență, în modalitatea expusă în actul de sesizare al instanței, motiv pentru care în baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală se va dispune achitarea inculpatului (Mihalache Florin - n.r.)”, se arată în hotărârea definitivă.

Fiind achitat pentru trafic de influență, restul acuzațiilor aduse lui Florin Mihalache - spălare de bani și fals în înscrisuri - au „picat” la rândul lor: