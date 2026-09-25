Prognoza meteo pentru octombrie 2026 în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în a doua lună de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru perioada 28 septembrie-25 octombrie 2026. Potrivit specialiștilor, pe parcursul lunii octombrie, temperaturile vor fi ușor peste cele obișnuite în aproape toată țara, iar ploile vor avea, în mare parte, un regim normal.

ANM estimează că, în perioada 28 septembrie-25 octombrie 2026, temperaturile vor fi, în general, apropiate sau ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cu cele mai ridicate abateri în vestul și nord-vestul țării.

În prima săptămână, sud-estul va avea un excedent de precipitații, în timp ce vestul, nord-vestul, centrul și sud-vestul vor înregistra un regim pluviometric deficitar. În restul lunii octombrie, precipitațiile vor fi, în mare parte, apropiate de normal, iar vremea va rămâne ușor mai caldă decât media climatologică în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 28 septembrie-4 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În vestul țării vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, iar în est, și în special în sud-est, ușor mai scăzute. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în sud-vest, și excedentar în sud-est.

În rest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-11 octombrie 2026

Temperaturile medii vor fi, în general, ușor mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei, mai ales în vestul și nord-vestul țării. În est și sud-est, valorile vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte a țării, în jurul valorilor normale pentru această perioadă, potrivit ANM.

Excepție vor face regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde vor fi ușor deficitare.

Cum va fi vremea în săptămâna 12-18 octombrie 2026

Temperatura aerului va avea valori în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu cele mai mari abateri pozitive în vest și nord-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice.

Cum va fi vremea în săptămâna 19-25 octombrie 2026

Valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice ale perioadei în toată țara.

Regimul pluviometric, pentru intervalul analizat, se va încadra în limitele normale ale perioadei în toate regiunile țării.