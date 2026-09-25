Mâncarea preferată a românilor are în sfârșit propriul festival! Unde și când se va alege „Cea mai bună shaorma din România”

Toamna acestui an aduce o premieră absolută pe scena gastronomică urbană din România: lansarea Shaorma Fest, primul eveniment din țară conceput exclusiv în jurul celui mai popular preparat de street food. Festivalul se va desfășura în weekendul 26–27 septembrie 2026, găzduit de complexul Divertiland Water Park, amplasat pe autostrada A1, la kilometrul 13, în zona Militari, la doar un sfert de oră de Capitală.

Conceptul își propune să reunească sub același cupolă unii dintre cei mai apreciați vendori din țară, propunând publicului un mix de rețete autentice, demonstrații culinare în direct, show-uri de divertisment și activări tematice de brand. Suprafețele vaste ale parcului acvatic, ce se extind pe aproximativ 10 hectare, vor fi amenajate special pentru a găzdui zone de degustare, spații de relaxare, scene pentru muzică live și circuite dedicate competițiilor gastronomice.

Atractivitatea principală a weekendului o va reprezenta concursul național „Cea mai bună shaorma din România”. Competiția va include o jurizare dublă, realizată atât de bucătari profesioniști, cât și de publicul vizitator, punând accent pe creativitate, calitatea carne, sosurile speciale și opțiunile alternative, precum cele vegetariene sau vegane.

Punctul de pornire al inițiativei mizează pe aducerea unui preparat extrem de popular la nivelul unui festival complet, care îmbină experiența culinară cu entertainmentul contemporan. Pentru a asigura confortul publicului, locația pune la dispoziție peste 1.000 de locuri de parcare, facilități moderne și stații destinate încărcării vehiculelor electrice.

„În România există festivaluri dedicate multor preparate, însă niciunul dedicat exclusiv shaormei. Ne-am propus să transformăm unul dintre cele mai iubite produse de street‑food într-o experiență completă, care îmbină gastronomia, competiția și entertainmentul.”, declară Nadia Eperjessy, Head of Events & Strategic Partnerships, Venus Social Concept.

În cadrul unui parteneriat realizat între organizatorii de la Venus Social Concept și PepsiCo România, primii 1.500 de participanți sosiți în fiecare zi de festival vor primi gratuit câte o doză de Pepsi în momentul validării biletului la intrare.