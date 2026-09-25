A fost odată cel mai mare mister geologic al lumii, dar astăzi este poarta către o lume a peisajelor ireale

Timp de două milenii, un loc spectaculos de pe Pământ a captivat imaginația exploratorilor, oferind peisaje ce trec de la vârfuri montane acoperite de zăpadă la plaje tropicale. Cu toate acestea, unul dintre cele mai mari mistere geografice ale lumii, originea Nilului, cel mai lung fluviu, a rămas nerezolvat timp de secole, stârnind fascinație globală.

Punctul de plecare al Nilului a fost considerat cel mai mare mister geologic al lumii

În anul 150 d.Hr., astronomul și geograful grec Ptolemeu a descris pentru prima dată izvorul Nilului ca provenind din „Munții Lunii”, un lanț muntos din Africa Centrală. Însă, timp de secole, negustorii, misionarii și exploratorii europeni au fost opriți de terenurile mlăștinoase și cataractele de pe parcursul râului, făcând descoperirea izvorului său o adevărată provocare.

În secolul al XIX-lea, exploratorii europeni au transformat căutarea izvorului Nilului într-o obsesie. În cele din urmă, cascadele Ripon, situate în actuala Uganda, au fost identificate drept sursa râului. Acest loc, aflat pe malurile lacului Victoria, a devenit ulterior o atracție turistică importantă din Uganda, relatează CNN.

Totuși, geografia Nilului este mult mai complexă. Râul este alimentat de o rețea vastă de afluenți ce se întind până în Rwanda și Burundi. Deși Nilul Albastru din Etiopia aduce cea mai mare cantitate de apă, Nilul Alb își are începuturile în Uganda, unde se varsă din lacul Victoria.

Cum s-a transformat cascada Ripon, sursa celui mai lung fluviu din lume

De-a lungul timpului, zona cascadei Ripon a suferit modificări semnificative. În 1954, un baraj hidroelectric a inundat o mare parte a cascadei originale, iar în 2012, construcția barajului Bujagali a acoperit și alte zone ale râului, inclusiv porțiuni populare pentru rafting.

Astăzi, un indicator pictat manual marchează locul fostei cascade Ripon. Acesta se află pe o mică insuliță situată pe lacul Victoria, lângă Jinja, la două ore de capitala Kampala.

Vizitatorii pot ajunge aici cu o barcă, unde sunt întâmpinați de un magazin plutitor de suveniruri și o platformă pentru fotografii. „Poți vedea bulele venind din adânc, de unde este sursa”, explică Eddy Kirya, directorul Jinja Tours. Conform CNN, excursiile organizate de compania sa includ o plimbare cu barca și o oră de explorare a zonei.

Capitala aventurii din Africa de Est este orașul Jinja

Orașul Jinja, considerat „capitala aventurii din Africa de Est”, este punctul de plecare pentru explorarea peisajelor spectaculoase ale Ugandei. De la rafting pe apele repezi ale Nilului, pe o distanță de 16 kilometri, până la experiențe mai relaxante precum tubingul, Jinja oferă numeroase opțiuni pentru turiștii aventuroși.

Orașul păstrează încă urme ale trecutului său colonial, cu străzi prăfuite și mici ateliere. Printre atracțiile locale se numără vestigii ale comunității indiene din secolul al XIX-lea, inclusiv temple hinduse și un bust al lui Mahatma Gandhi, în amintirea momentului în care cenușa sa a fost împrăștiată în apele Nilului.

Adevărații „Munți ai Lunii” sunt Munții Rwenzori

Deși Ptolemeu a plasat „Munții Lunii” în apropierea lacului Victoria, adevăratul lanț muntos din descrierea sa este cel al munților Rwenzori, situat la granița dintre Uganda și Republica Democrată Congo, la 385 km vest de Jinja. Vârful cel mai înalt, Muntele Stanley, este al treilea ca înălțime din Africa și domină un parc național unic, populat de specii rare de plante și animale.

Leopardul Rwenzori, cu blana sa întunecată, antilopele duiker roșii și elefanții de pădure sunt doar câteva dintre animalele sălbatice care își fac simțită prezența în acest peisaj dramatic. Însă schimbările climatice amenință calotele glaciare ale munților, deși eforturile de conservare au dat roade semnificative în combaterea braconajului și protejarea biodiversității.

Pădurea Mabira este una dintre „minunile” de pe „malul” Nilului

La jumătatea drumului dintre Kampala și Jinja, Pădurea Mabira reprezintă o altă atracție de neratat. Cu o suprafață de 115 mile pătrate și peste 310 specii de copaci, această rezervație tropicală este cea mai mare din regiunea bazinului lacului Victoria. Potrivit lui Shalif Wangubo, ghid local, pădurea joacă un rol vital în conservarea biodiversității și este un exemplu de eforturi de protecție a mediului.

Pentru a combate defrișările ilegale, un grup de artiști a pictat fețe pe trunchiurile copacilor aflați în pericol. Aceste imagini, în alb și negru, atrag atenția asupra importanței păstrării acestora. Mulți dintre copaci au și semnificații sacre sau utilizări în medicina tradițională. De exemplu, arborele de lemn de brânză tratează mușcăturile de șarpe, iar smochinul local este folosit împotriva malariei.

Cascadele Ssezibwa: între mit și natură

Un alt loc fascinant care îmbină natura cu mitologia este reprezentat de cascadele Ssezibwa, situate la mică distanță de Kampala. Potrivit tradiției, aceste cascade s-au „născut” dintr-o femeie care a dat naștere unor gemeni sub formă de râuri: Sezibwa și Mubeeya. Legenda spune că un spirit sub formă de șarpe a ajutat râul Sezibwa să își croiască drumul spre lacul Victoria.

Zona este un important loc de pelerinaj pentru regii vechi ai Bugandei, care veneau aici să se roage și să caute putere. La baza unei peșteri sacre, gardienii continuă să lase ofrande, păstrând vie o tradiție veche de secole. „Focul menține spiritele vii”, explică Jonathan Nsubuga, arhitect și cercetător al tradițiilor locale.