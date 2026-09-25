Procesul prin care se cere anularea decretului de desemnare a lui Siegfried Mureșan ajunge luni pe masa judecătoarei Olimpiea Crețeanu. Magistrata a suspendat în această vară nu mai puțin de cinci hotărâri ale Guvernului interimar Bolojan și a judecat în 2026 și dosarele privind numirile lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la Curtea Constituțională, scrie G4Media.

Cine este judecătoarea care va avea pe masă decretul lui Siegfried Mureșan

Primul termen în procesul în care Asociația Italienilor din România cere anularea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat la funcția de prim-ministru este programat luni, 28 septembrie, la Curtea de Apel București. Dosarul, înregistrat pe 22 septembrie, a fost repartizat Secției a IX-a de contencios administrativ și fiscal, la completul nr. 7 Fond. Titulara completului, care judecă în format de judecător unic, este Olimpiea Crețeanu, potrivit unor surse din Curtea de Apel București citate de G4Media.

Asociația Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputata neafiliată Ioana Grosaru, solicită anularea Decretului nr. 770/2026. Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial figurează ca pârâți în proces.

Olimpiea Crețeanu a suspendat cinci hotărâri ale Guvernului Bolojan

Numele judecătoarei a fost în atenția publică și în această vară, după ce a judecat mai multe procese deschise de PSD împotriva unor hotărâri adoptate de Guvernul interimar Bolojan. Olimpiea Crețeanu a dispus suspendarea aplicării a cinci dintre hotărârile contestate. Alte șase au fost suspendate de judecătoarea Ana Corina Tudor. În total, instanța a suspendat 11 hotărâri ale Executivului contestate de PSD.

G4Media a analizat ulterior motivările acestor sentințe și a relatat că nouă dintre ele conțineau pasaje preluate dintr-o hotărâre în alta, precum și mai multe erori materiale. Potrivit publicației, unele greșeli au determinat chiar PSD, reclamantul din procese, să solicite corectarea lor.

A judecat și dosarele privind numirile lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR

În 2026, Olimpiea Crețeanu a avut pe rol și dosarele deschise de avocata Silvia Uscov, membră AUR, privind numirea lui Dacian Cosmin Dragoș și a lui Mihai Busuioc ca judecători ai Curții Constituționale.

Silvia Uscov a contestat actele prin care cei doi au fost numiți la CCR și a cerut suspendarea acestora. În cazul lui Dacian Dragoș era vizat decretul prezidențial de numire, iar în cazul lui Mihai Busuioc, hotărârea Senatului. Avocata susținea că cei doi nu îndeplineau condiția constituțională privind vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. Olimpiea Crețeanu a respins ca nefondate cererile de suspendare a actelor de numire.

Olimpiea Crețeanu a fost judecătoare la Zimnicea, Turnu Măgurele și Sectorul 1

Olimpiea Crețeanu a activat la Judecătoria Zimnicea, Judecătoria Turnu Măgurele și Judecătoria Sectorului 1, iar ulterior a ajuns la Curtea de Apel București. În 2013, pe când activa la Judecătoria Sectorului 1, Crețeanu i-a achitat pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe fostul președinte al Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul cunoscut drept „Mită la PSD”.

Numele magistratei a revenit în atenția publică după alegerile locale din 2020 pentru Primăria Sectorului 1. Olimpiea Crețeanu a intrat atunci în camera în care erau păstrate voturile și a refuzat să semneze procesul-verbal al Biroului Electoral al Sectorului 1, după ce a semnalat președintelui biroului electoral anumite nereguli.