Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, o „țintă aeriană” a fost detectată la granița României. Ca reacție, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Totodată, a fost emis și un mesaj RO-Alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea.

Ținta aeriană a fost detectată la 20 de kilometri de Galați

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, vineri dimineață, 25 septembrie, o „țintă aeriană” care se deplasa la 20 de kilometri est de Galați. MApN a ridicat două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, care au decolat pentru a monitoriza situația.

Locuitorii din Galați și Tulcea au primit mesaje RO-Alert

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre necesitatea instituirii măsurilor de alertare pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. La ora 3.27 a fost transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din aceste zone.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 4.14. Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma monitorizării, „nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”.

Pentru locuitorii din județul Tulcea, un alt mesaj RO-Alert a fost emis și miercuri dimineața. La acel moment, MApN a ridicat două avioane F-16 pentru monitorizare spațiului aerian, după ce un grup de ținte a fost detectat la granița României.

O dronă s-a prăbușit joi în județul Suceava

Alerta MApN vine la doar o zi după ce o dronă s-a prăbușit în județul Suceava, în apropiere de localitatea Solca. Aparatul de zbor fără pilot a stat aproximativ patru minute în spațiul aerian al României. Din fericire, nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Echipele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au intervenit prompt, au securizat zona și au găsit o dronă de mici dimensiuni, fără urme de incendiu.