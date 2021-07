Mircea Diaconu, 71 de ani, a fost invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, iar printre subiectele abordate pe durata interviului-maraton a fost și cel legat de mariajul cu o altă actriță iubită a scenei românești, Diana Lupescu, 66 de ani. Cei doi au o căsnicie trainică, de 41 de ani!

„Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?”

Povestea iubirii celor doi are un parfum aparte. Practic, la prima întâlnire a celor doi actori, Mircea Diaconu a cerut-o pe Diana Lupescu în căsătorie, în chiar sufrageria casei ei, la o cafea!

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriță, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit și cu asta basta. A venit toamna, în 1980, m-am întâlnit cu Eugenia Vodă, ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simțit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea, la tine, la Bacău.

Am ajuns acolo, «ai o cafea, că așa ai zis», am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: «Dacă te-aș cere de soție, ce-ai zice?». «Aș fi de acord», a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: «Hai să fim și serioși, vrei?». Și au trecut 41 de ani și ceva de atunci, ne-am căsătorit, ani divini”, a povestit Mircea Diaconu.

Cei doi soți continuă să bea cafeaua care i-a unit în fiecare dimineață! „Așa e mereu de atunci. Și când eram la Bruxelles știam când își face cafeaua și-o beam la telefon. Și aveam și biscuiți, ea la cafea mănâncă așa ceva. Și-mi luam acei biscuiți cu mine de la București, ca să-i am cu mine”, s-a confesat actorul, care a fost și europarlamentar între 2014-2019.

Explicația mariajului

Actorul cunoscut pentru rolurile din „Filantropica”, „De ce trag clopotele, Mitică?” și „Buletin de București” a explicat cum rezistă o căsnicie de patru decenii.

„Viața nu are tipare, ci are principii, reguli. Fiecare simte în celălalt sprijin, putere când nu ai, curaj când nu ai. Fiecare adaugă ceva și, practic, încet, încet nu poate trăi unul fără celălalt. Cam asta e: nevoia de celălalt. Nevoia ca respirația. E minunat că, după 41 de ani, ne uităm în spate și vedem construcțiile familiale, nu doar copii, nepoțica, dar și cuibul nostru, tot ceea ce am făcut împreună în viață și care este splendid”, a mărturisit Mircea Diaconu.

„Am ieșit din cuvântul ei, dar ploua, așa că m-am băgat la loc”

Apoi, a explicat cu zâmbetul pe buze cum funcționează mariajul cu jumătatea vieții sale: „Am ieșit din cuvântul soției, puțin, dar ploua, așa că m-am băgat la loc, sub cuvântul soției. De cele mai multe ori are dreptate, pe termen mediu și lung. Am făcut un șemineu, dintr-un coș de sobă în casa noastră. M-am apucat de el, l-am făcut, nu i-a plăcut, ne-am certat, l-am demontat. De trei l-am demontat, de trei ori ne-am certat, până la urmă a ieșit și ca mine, și ca ea. Și a fost splendid, ne-a plăcut la amândoi. Aceasta este căsnicia, în fond”.

