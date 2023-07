Mircea Solcanu locuiește acum în Constanța, orașul în care s-a născut și care i-a fost mereu acasă. Fostul prezentator a luat licența în actorie, însă nu își mai dorește să profeze în acest domeniu. Cristi Brancu a fost surprins să vadă că Mircea a acceptat invitația de a apărea la TV.

„Nu mai știu ce e binele, dar cred că sunt bine. Mă gândeam că sunt chiar foarte bine, trăiesc o viață pe care mulți și-ar dori-o: citesc, ascult muzică, mă uit la filme, mă întâlnesc cu prietenii buni. (…) Acum un an am avut ceremonia de absolvire a facultății. Nu cred că o sa pot face meserie asta, că nu mă mai ajută auzul. M-am gândit să mă mut în zona de podcast, lucrez la amenajarea locului unde să fac acel podcast. M-am mutat la Constanța, că e orașul meu natal. Am trăit până la 29 de ani aici, după care m-am mutat la București, am stat 10 ani, după care am revenit acasă. Cât timp am stat în București mă consideram bucureștean”, a spus Mircea Solcanu.

Fostul prezentator TV a renunțat la părul lung și a ales să poarte aceeași tunsoare ca acum 10 ani când apărea pe micul ecran alături de Cabral.

„Am închis multe capitole, cum ar homosexualitatea”

Mircea Solcanu a mărturisit că în viața lui au avut loc o serie de schimbări și a decis să își lase trecutul în spate și să înceapă noi capitole.

„Problemele de sănătate evoluează, dar am de gând să le las să meargă până unde se poate merge. Nu am cum să am grijă de ele, că nu am cum să îmi tai capul singur. Nu îmi mai doresc încă odată experiența aia. De zâmbit mai zâmbesc, dar nu am mai râs de mult. Ăsta e un motiv care mă îngrijorează. Acum mi-am schimbat viața și felul de a fi, cine sunt eu. Am renunțat la vechea persoană, la Mircea. În buletin am rămas Mircea. Dar Mircea de azi nu se mai întâlnește cu cel de ieri. Am închis multe capitole, cum ar fi homosexualitatea. Este un capitol încheiat pentru mine”, a mărturisit acesta.

În anul 2014, Mircea Solcanu vorbea într-un interviu la Kanal D despre orientarea lui sexuală. El și-a asumat totul la vremea respectivă și a povestit experiențele sale. „Eu de mic am realizat că-s altfel. La început îți dai seama, când te uiți așa la colegii de clasă… Eu nu-mi găseam locul eram puțin confuz. La 16 ani deja știam ce sunt. Prin clasa a şasea, a şaptea am realizat. Am găsit o carte și am citit despre… și am zis «ups, ceea ce simt eu se cheamă cumva!». Nu aveam fantezii, cu cine? Cu comuniști? Am zis că poate mi se pare că sunt diferit, dar apoi am conștientizat. Țin minte că am fost la terapeut, lui i-am spus prima dată. Aveam 23 de ani și am zis că dacă nu merg eu, o să mă ducă cineva. A fost greu. Terapeutul era o femeie.

Au fost vreo patru ședințe. La ultima ședință m-am așezat pe pat, i-am spus ce sunt, și apoi am început să plâng și am plecat acasă.”

„Nu am o iubită, dar mă curtează vreo trei”

În prezent, Mircea Solcanu este singur și momentan așa își dorește să rămână. Nu regretă alegerile sale și spune că acum s-a apropiat mai mult de Dumnezeu.

„Nu am o iubită, dar mă curtează vreo trei. E ca orice început. Dacă nu e alb, trebuie să fie negru sau invers? Poți trăi viața și în gri. Dacă lipsește un bărbat, nu trebuie să fie o femeie sau vice-versa. Poate să fie niciunul, așa cum am ales eu. Singurătatea e singurul moment în care ești liber. Îl las pe Dumnezeu să mă surprindă. Îl las pe El să aleagă, căci alegerile mele din viață s-au dovedit a fi proaste. Nu toate, dar majoritatea. Mi-au provocat suferință. Și a existat moment zero în care am zis că îmi răstignesc firea. Acea persoană din trecut rămâne o amintire a ce a fost.

„Nu îmi șterg viața cu buretele și de mâine mă îmbrac în sac”

Nu îmi șterg viața cu buretele și de mâine mă îmbrac în sac, pun sandale, leg o sfoară și ies să strig la lume: păcătoșilor! Nu! În septembrie, anul trecut, am luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu în apa Botezului. Sunt într-o biserică mica, din Constanța, creștină, autonomă. Sunt creștin ca toți, dar nu mai am post-it-ul de ortodox, penticostal, etc. E următorul capitol al vieții mele și îl voi scrie cu Dumnezeu”, a spus Mircea Solcanu.

