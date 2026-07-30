Este show-ul care aduce trăiri unice, care oferă amintiri pentru o viață și care scoate la iveală orice problemă existentă într-o relație. Este testul suprem pe care și-l asumă toți cei care au semne de întrebare în cuplu și care vor să meargă mai departe, după ce-și răspund la toate curiozitățile. Vara aceasta a adus o premieră – șansa de a reveni la bonfire, de a fi, încă o dată, față în față cu Radu Vâlcan și de a retrăi sentimentul oferit de acest fenomen. Insula Iubirii – Reuniuni continuă în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

George și IonelaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Iustina și Cornel Luchian la Insula Iubirii – Reuniuni

Iustina și Cornel Luchian au venit în emisiune și au fost liberi, sinceri și mereu asumați în ceea ce au făcut. Și-au dat voie să trăiască fiecare clipă la cele mai înalte cote, iar imaginile oferite de ei au devenit virale. Între timp, viața li s-a schimbat total – s-au căsătorit, și-au mărit familia, iar acum sunt gata de o revenire atât de așteptată. „Cea mai mișto experiență din viața mea. Eram copilă, acum sunt femeie matură”, va mărturisi Iustina, completată de Cornel: „A fost momentul când ne-am cunoscut cu adevărat toate nebuniile”.

Ce vor spune când vor revedea imaginile, dar mai ales când se vor revedea cu cele două ispite care le-au impactat parcursul, Maria Tebieș și Teo Costache? 

George Vornicu și Ionela Coșa la Insula Iubirii – Reuniuni

„Mi-e dor un pic de ce era acolo. Dacă ai sta bine să te gândești, la câte s-au întâmplat, de fiecare dată au existat surprize”, va spune George Vornicu, odată ce va reveni în universul emisiunii. Ionela Coșa, logodnica lui, va mai menționa: „A trecut deja un an de zile. Când veneam aici, mă cuprindeau emoțiile, plângeam. Probabil o să retrăiesc amintirile de acolo. Te așteptai la orice și de la oricine”. Chiar dacă au plecat cu două zile mai devreme decât ceilalți, anul trecut, finalul experienței le-a adus un moment de neuitat. 

Cum sunt în prezent? Cum a evoluat relația lor? Și, mai ales, ce legătură mai au acum cu Jaguarul, cel care a complimentat-o constant pe Scufița Roșie? 

Marius și Maria Avram la Insula Iubirii – Reuniuni

Cel de-al treilea cuplu al serii va fi cel format din Marius și Maria Avram. Căsătoriți, ei au venit la Insula Iubirii pentru a depăși momentele dificile cauzate de înșelat. Ce a urmat, i-a surprins pe ambii. „Mă simt ca acolo. Nu știam ce ni se va arăta, cum voi reacționa, este ceva ciudat. Un amalgam de sentimente pe care nu credeam că nu o să mi le pot controla”, va spune Marius. De cealaltă parte, Maria va avea mai multe emoții: „Am fost și rănită, cândva, în acest context, dar cumva și vindecată. Sunt copleșită de emoții. Mă las surprinsă de ce o să urmeze și să nu mă gândesc prea departe. Cred că voi privi lucrurile complet diferit. Cu siguranță, unele dintre ele îmi vor aduce aceleași sentimente, dar nu la aceeași profunzime”.

Multe întrebări își vor găsi răspunsul, iar Cătălin Brînză și Oana Monea vor aduce și ei multe clarificări, de neratat. 

Ce noi detalii vor ieși la iveală? Vedem în câteva ore, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Nu ratați Insula Iubirii – Reuniuni! 

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