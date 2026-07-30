Rheinmetall este compania care a fost aleasă de statul român ca furnizor a patru nave militare pe care să le producă cel târziu până în 2030, la Șantierul Naval Mangalia. Finanțarea, 920 de milioane de euro, este asigurată prin programul european militar SAFE.

Libertatea a întrebat firma germană, pe 20 iulie, dacă se va prezenta la următoarele runde ale licitației. Nu am primit un răspuns până la publicarea acestei știri.

Liderul Sindicatul Liber Navalistul de la șantierul de la 2 Mai, Laurențiu Gobeajă, a declarat pentru Libertatea.ro că următoarea etapă a licitației, a treia din patru, va avea loc pe 28 august.

Apoi, o nouă etapă va fi pe 28 septembrie.

„Ulterior, dacă până atunci nu se prezintă nimeni la licitație, judecătorul sindic poate decide să scadă prețul. Ce s-a întâmplat acum era previzibil, anticipasem, pentru că 184 de milioane de euro este valoarea șantierului ca întreg, nu a activelor”, explică Gobeajă. Șantierul este în insolvență de la finalul lui aprilie 2026.

Tot liderul sindical explică amânarea preluării șantierului de către compania germană prin prețul ridicat care include atât terenurile, ale statului, cât și alte active – hale, utilaje, care sunt ale societății comune formate din statul român și constructorul olandez Damen.

Liderul Sindicatul Liber Navalistul de la șantierul de la 2 Mai nu crede că actualul contract nu se va finaliza, iar statul ar putea avea în vedere și o variantă de rezervă, respectiv exproprieri la șantier.

News.ro scrie că detaliile vânzării șantierului au fost stabilite de Adunarea Creditorilor, controlată de compania care a lucrat la Mangalia, Damen, „prin diferite companii din subordine”. Pe 26 mai, Damen ar fi stabilit că fiecare licitație ar pleca de la valoarea de piaţă a șantierului, de 184 de milioane de euro, şi nu la cea de lichidare, de 84 de milioane de euro.

Între timp, salariații au încheiat contractele de muncă în vigoare.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat în luna mai, la Interviurile Libertatea, că înțelegearea cu Rheinmetall pentru livrarea celor patru nave prevede sancțiuni echivalente cu valoarea contractului. Miruță „>a precizat recent și că înțelegerile parafate prin SAFE sunt legate între ele prin obligații stricte.

MApN a semnat cu Rheinmetall, prin SAFE, șase contracte de înarmare. Între cele mai mai mari se află cele pentru navele militare și pentru mașini blindate de luptă.

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