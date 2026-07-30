Într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars, Alexandra Ungureanu a vorbit despre problema de sănătate care nu-i dă pace.

„Am fost plecată (…) Am fost plecată în Anglia, la iubitul meu și m-am întors pentru că începea o rundă de cântări destul de consistentă și pe una chiar ieri am ratat-o, pentru că ieri nu aveam voce deloc și am vreo cinci zile de când am zăcut (…) O fi fost vreun virus, că nu aveam motive să răcesc”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Știrile Antena Stars.

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„Am avut un program foarte disciplinat de femeie de casă. Când ai trandafir care înflorește la două, trei zile, culegi așa câte un bol mare de petale, care miros de leșini, n-ai cum să le arunci acolo într-o oală și să nu pui ce trebuie peste ele”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu ar vrea să apeleze la ajutorul medicului

Alexandra Ungureanu, în vârstă de 44 de ani, se menține într-o formă de invidiat. Nu are probleme cu greutatea, însă anul trecut declara că s-a gândit să apeleze la ajutorul medicului, pentru câteva îmbunătățiri fizice.

„Uneori, când probez niște rochii din acelea cu decolteu, care pe mine stau așa ca pe gard (depinde de croială că sunt și rochii care vin OK și pe un bust mai plat), uneori da, mă mai gândesc, dar…

Având în vedere că eu fac sport, alerg mult, sunt destul de activă, ei și atunci mă gândesc că niște sâni mari, un rebustaj cred că m-ar împiedica. Cred că totuși nu mi s-ar potrivi estetic, felului în care mă îmbrac, deci foarte rar m-am gândit la varianta asta, dar recunosc că m-am gândit.  Acum, sincer, pentru că în timp anumite părți ale corpului mai cresc, mi se pare că nu-mi place nasul meu. Mai încerc să-l păcălesc din farduri… Nu-mi place în poze cum arată, că în filmări sunt foarte drăguță. În poze însă mi se pare că am nasul mare.

Am prietene care au făcut rinoplastie și, dacă operația nu ar fi așa de grea, de dureroasă, de riscantă, și ți se umflă și capul, poate că aș recurge la așa o intervenție destul de complicată. Până în prezent, am făcut doar proceduri noninvazive și cred că poți să arăți foarte bine doar reglând metabolismul din nutriție, somn și un stil de viață sănătos. Cel mai important cred că este să rămâi întreg la cap, pentru că în vremurile pe care le trăim acum e foarte greu”, a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate pentru Click!

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