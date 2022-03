Mircea Solcanu a pierdut procesul cu furnizorul de electricitate, iar acum are obligația să plătească toate facturile restante. Fostul coleg al lui Cabral va trebui să scoată din buzunar suma de 2.833,03 lei, la care se adaugă 335,79 lei – penalități de întârziere și 200 de lei – cheltuieli de judecată, relatează Fanatik.

El s-a mutat în urmă cu aproape jumătate de an cu mama lui, pentru că aceasta se confruntă cu probleme de sănătate și are nevoie să-i fie alături. Mircea Solcanu trăiește dintr-o pensie de handicap, în valoare de 800 de lei. Fostul prezentator de la Acasă TV susține că nu știa că a fost dat în judecată.

„N-am știut de existența unui proces. Nu am găsit nici măcar o citație în cutia poștală. Știam de datorie, doar că în ultimele 5 luni nu m-am mai gândit la asta pentru că prioritățile din viața mea s-au schimbat. De 4-5 luni locuiesc cu mama, care are probleme de sănătate.

Mi-au tăiat curentul pe 15 noiembrie, țin minte pentru că eram acolo. S-a ajuns la suma asta în timp, ani chiar, în care ei nu mi-au tăiat curentul, au așteptat să se adune o sumă mare. Deși, în contract, că după două luni ar trebui să taie curentul. Până la urmă, chiar l-au tăiat, dar în pandemie”, a dezvăluit Mircea Solcanu pentru FANATIK.

Acesta este surprins de decizia luată de instanță și mărturisește că a plătit o sumă destul de mare.

„Pe 14 sau pe 15 februarie am achitat 2.600 de lei, adică toți banii pe care-i aveam din pensie. Acum am intrat în contul de abonat și îmi apare o datorie de 4.000 de lei. Au continuat să factureze, deși aveam alimentarea oprită. Vara trecută, am fost taxat cu 1.000 de lei deși nu am locuit acolo, aveam doar un frigider în priză. Really?”, a mai spus Mircea Solcanu.

Fostul prezentator are de gând să facă apel la decizia instanței, iar în cazul în care va pierde, el va fi nevoit să plătească toate datoriile.

„Am 30 de zile să fac apel de la data comunicării? Ei nici nu m-au citat, nu știu cum o să comunice decizia. Bineînțeles că voi plăti, dar i-aș întreba de ce nu mi-au tăiat după două luni și m-au lăsat așa, să se adune această sumă”, a mai spus Mircea Solcanu pentru sursa mai sus menționată.

