Calina și Catinca Dumitrescu au fost eliminate de la Asia Express 2025. Cele doua au intrat într-un conflict aprins cu echipa emisiunii, iar Calina a adresat cuvinte dure tuturor, chiar și Irinei Fodor. În urma scandalului, Mirela Retegan a oferit un mesaj de susținere pentru Catinca, după eliminarea acesteia din competiția de la Antena 1. Ea a evidențiat importanța sprijinului necondiționat al părinților.

Mesajul Mirelei Retegan

Într-o postare pe Instagram, Mirela Retegan a declarat: „Catinca Roman, în Asia Expres, a arătat ceea ce orice părinte ar trebui să facă: a rămas neclintită alături de copilul ei, chiar și atunci când întreaga lume s-a întors împotriva lor. Nu voi comenta prestația lor, ci vreau să subliniez felul în care Catinca s-a poziționat. Așa cred că trebuie să se comporte o mamă – cu curaj și devotament.

Această abordare este sănătoasă nu doar pentru relația lor, ci și pentru legătura profundă ce leagă două suflete, în contrast cu așteptările societății și privirile curioase ale spectatorilor.

Era conștientă că o țară întreagă le observă fiecare gest. Știa că reacțiile lor vor fi analizate cu o strictețe nemiloasă. Știa că vor exista judecăți dure. Dar, mai presus de toate, știa ce nevoie are copilul ei. Copiii noștri au nevoie de noi mai mult decât de orice altceva. Mai mult decât de orice altcineva.

Oricine poate să judece acțiunile copilului tău. Oricine poate avea o opinie despre cât de bun sau rău este. Dar sufletul lui, doar tu îl cunoști cu adevărat. Nu este necesar să fii mereu de acord cu copilul tău, dar este esențial să îi oferi sprijinul tău necondiționat. Să rămâneți uniți, chiar și atunci când nu înțelegi, nu aprobi sau nu te lauzi cu realizările lui.

Pentru că, deși întreaga societate poate să te respingă pentru alegerile pe care le faci, dacă părinții tăi te acceptă pentru cine ești, totul devine mult mai simplu. Această acceptare este un far călăuzitor în întunericul judecăților exterioare, oferind copilului tău puterea de a înfrunta lumea cu fruntea sus”.

Uni fanii nu au fost de acord

Totuși, nu toți au fost de acord cu punctul de vedere al Mirelei Retegan. Unii dintre fanii săi au criticat abordarea, considerând că acceptarea necondiționată a comportamentului copilului nu este întotdeauna soluția ideală.

„Faptul că înghiți orice comportament al copilului nu te face specială ca și mamă! Ești specială dacă reușești să scoți din copilul tău o persoană care este capabilă să aibă un psihic echilibrat, să fie educat, să reușească să treacă peste obstacole cu eleganță”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a sugerat că relația dintre Catinca și Calina ar putea fi marcată de tensiuni: „Îmi pare rău că scriu asta, dar pare că mamei îi este frică de fiica ei! Se simte o teroare în vocea ei când vorbește cu fiica ei. Îmi pare rău, poate greșesc”.

