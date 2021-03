Mirela Vaida a câștigat a opta ediție „Te cunosc de undeva!”, sezonul 16. Vedeta a făcut o dezvăluire neașteptată despre soțul ei, pe scena de la Antena 1

Gala cu numărul 8 din cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva!” a fost una surprinzătoare și a adus pe scenă cele mai spectaculoase personaje din muzica românească și internațională, potrivit a1.ro.

Mirela Vaida a luat cu asalt scena din această ediție și a impresionat cu momentul său senzațional.

În cadrul emisiunii, Mirela Vaida a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie de soțul ei și cum au plănuit nunta în 40 de minute.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a explicat Mirela Vaida la Antena 1.

