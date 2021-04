Mirela Vaida, declarații neașteptate la „Te cunosc de undeva”. „Nu vreau să mai aud de ea în veci”

Pentru gala „Seara de dans”, Ruleta i-a adus Mirelei un personaj nu doar reprezentativ pentru muzica internaţională, ci unul care a inventat un stil de dans. Astfel, Mirela se va transforma sâmbătă în Gaby şi va interpreta El Meneaito.

„Ozana, Dumnezeu mi-e martor că nu am avut niciodată parte de o provocare mai mare decât aceea de a cânta fără cap şi fără coadă o înşiruire de cuvinte pe care nu le înţeleg! Nu înţeleg cum le împarte, cum respiră, cum se duce, o dată fraza e mai lungă, o dată mai sacadată…”, a dezvăluit Mirela la repetiţiile de canto, completând: „Nu vrei să ştii cum arată foile mele pe care am încercat să învăţ această melodie! E nenorocire! Nu vreau să mai aud de ea în veci! Acasă am spart farfurii, am trântit vaze cu flori, am rupt foi şi am aruncat cu ele de toţi pereţii, nu mai pot!”, a povestit amuzată Mirela.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Cristi Iacob a venit imediat în întâmpinarea ei şi a conchis: „E clar, Mirela are sindromul Meneaito!”. Cum va reuşi Mirela să depăşească toate problemele întâmpinare, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva”, difuzată sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

