Mirela Vaida, declarații despre al patrulea copil: „Fetiță vrem să fie. I-am ales și numele”

Carla e fata cea mare a Mirelei Vaida, are șase ani și jumătate. Pe lume a venit apoi Tudor, iar Vladimir e mezinul familiei. Are doi ani și jumătate și încă are nevoie de mama lui. Va merge la grădiniță abia peste câteva luni, când va împlini trei ani. Mirela Vaida recunoaște că viața cu trei copii nu e ușoară, însă e fericită când îi vede pe toți jucându-se, alergând prin curtea casei.

Iubește mult copiii, așa că se gândește să îl aibă și pe al patrulea. Pentru okmagazine.ro, Mirela Vaida a declarat că și ea, și soțul își mai doresc o fetiță. „Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor.

Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident. Dar am zis că anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul”, a declarat ea.

Vedeta a mai adăugat că și copiii își doresc o surioară. „Daaa, tot timpul vorbim despre asta şi sunt foarte deschişi. Ne spun unde o să doarmă fetiţa, ce o să facă. Copiii sunt pregătiţi, noi, mai puţin”, a mai spus aceasta pentru OK! Magazine.

