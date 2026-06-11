Filmul marchează o nouă colaborare a regizorului cu actorii Henry Cavill (după „Agentul de la U.N.C.L.E.”) şi cu Jake Gyllenhaal („Angajamentul”), care interpretează rolurile a doi specialiști în misiuni sub acoperire. Din distribuție mai fac parte actrițele Eiza Gonzalez și Rosamund Pike.

Filmul distribuit de Vertical Entertainment urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acţionează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea și influența precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere.

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Când un mafiot nemilos provoacă o înşelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să o recupereze într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe că un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii.

Plasat într-o lume în care alianțele se schimbă de la o oră la alta, „Misiune la limită” combină acțiunea explozivă cu umorul subtil, în stilul caracteristic regizorului Guy Ritchie. Fiecare mișcare este un pariu, fiecare înțelegere ascunde o trădare, fiecare aliat are propriul interes, iar planul poate deraia în orice moment.

Filmul produs de Black Bear și distribuit de Vertical Entertainment are premiera pe marile ecrane din țară din 12 iunie 2026.

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