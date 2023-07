„Arya ne-a împlinit și întărit, da. Trecusem deja prin foarte multe provocări împreună ceea ce ne-a “antrenat” ca să zic așa. Anumite situații dificile prin care am fost nevoiți să trecem, ne-au arătat că noi suntem cei mai buni prieteni. Ne-au învățat să ne spunem totul și să avem încredere doar unul în celălalt. Au fost până și persoane apropiate care nu ne dădeau nicio șansă împreună. Multe intrigi, bârfe, minciuni, nedreptate, piedici, invidie, presiunea mediatică, oameni care judecau. Interveneau cu sfaturi și păreri necerute. Toate acestea fără să vrei, te influențează , te apropie de partener sau te îndepărtează.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Au fost momente în trecut în care eu cel puțin, am simțit că eram doar noi doi , împotriva lumii, vorba aceea. Adevarul e întotdeauna la mijloc în absolut orice situație iar să încerci să îți faci singur dreptate e oricum o luptă cu morile de vânt! Încă primesc mesaje de la oameni care îmi spun: “V-am judecat foarte tare in trecut, regret enorm, în timp am înțeles multe“. Mesaje care au fost alifie pentru suflet!”, a declarat Misty pentru Fanatik.

Recomandări „Mama, tata și soția” produc zeci de milioane de euro. Rețeta banilor obținuți de familiile deputaților prin contracte cu statul

Misty a rămas gravidă în anul doi de facultate, iar sarcina a făcut-o să gândească total diferit. Atunci a fost momentul în care a vrut să studieze psihologia.

„Timpul și răbdarea au clarificat lucrurile. Venirea Aryei ne-a oferit un scop mult mai clar și misiunea cea mai frumoasă, familia. Intram într-o nouă etapă a vieții noastre, eram deja cumva pregătiți să facem față. Știam că alături de bucuria infinită, venirea pe lume a copilului însemnă și multe provocări și schimbări. Am rămas însărcinată în anul 2 de facultate, acumulasem deja informație, teorie și sarcina m-a făcut să fiu și mai interesată și atrasă de Psihologie. Împărtășeam încântată cu Keo din ceea ce citeam și învățam, despre psihologia copilului, a adultului, parenting. Încă obișnuiesc să fac asta. Cred că ne-a ajutat și acest lucru să ne vindecăm în cuplu și să ne dezvoltăm împreună ca părinți. (…)

Avem cu toții un trecut, un bagaj emoțional , suferințe și defecte. Pentru a putea oferi copilului tot ce este mai bun din noi înșine , am început să fim atenți și la dezvoltarea noastră ca persoane. Copiii absorb tot ceea ce simt, văd, aud în jurul lor. Până și temerile părinților, sunt transmise deseori nonverbal. Anxietatea este simțită și preluată de copil, fricile, dezamăgiri, suferințe.

Recomandări Zelenski și-a domolit tonul la summitul NATO, după ce „i-a înfuriat” pe aliați. „Nu suntem Amazon”, îi spusese un ministru britanic

Ok, un copil aduce toată bucuria din lume, dragoste pură și necondiționată, dar și multe provocări și schimbări în viața de cuplu. Cel mai important aspect în noua familie, trebuie să rămână viața de cuplu. Suntem „mama” și „tata” pentru Arya dar nu suntem mama și tata unul pentru celălalt, rămânem iubiți, parteneri”, a mai adăugat vedeta.

Ce apreciază cel mai mult la Keo

Întrebată ce iubește cel mai mult la Keo, Misty a recunoscut că sunt mai multe lucruri pe care le adoră la partenerul ei.

„E un om bun, blând, calm, isteț, darnic, extrem de iubitor, săritor. Are un simț al umorului grozav și mă face mereu să râd, să zâmbesc. Și eu am simțul umorului dezvoltat și îmi place maxim că am cu cine. Am un partener care nu doar că îmi înțelege și savurează glumele, dar le continuă. Iar complicitatea aceasta, ne ține așa într-o veselie.

Este și un tată implicat, dedicat, grijuliu, atent, responsabil, muncitor, omul cu soluții pentru orice. Este extrem de talentat. De câte ori îl aud cântând în concerte sau acasă la pian, de fiecare dată vocea lui reușește să trezească în mine cele mai frumoase trăiri și furnicături pe piele. Apreciez că este foarte discret și de la el am învățat și încă învăț să fiu cât mai discretă, pentru liniștea familiei noastre. Mă temperează, fiindca eu sunt cea căreia îi vine uneori să strige în gura mare, vorba aceea. Mă completează, este stalpul și echilibrul meu și al Aryei, prietenul meu cel mai bun”, a mai povestit Misty pentru sursa citată.

Playtech.ro Liviu Dragnea, declaraţii neaşteptate despre Irina Tănase. Ce făceau cei doi fără să ştie nimeni

Viva.ro Îl mai știi pe Radu Coșarcă? Cum arată și cu ce se ocupă acum fostul prezentator, la 20 ani de când s-a retras din TV

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața! Un act de o imensă încredere

FANATIK.RO Moartea actriței din Las Fierbinți care a șocat o țară întreagă. Soțul i-a luat viața

Știrileprotv.ro Cât a plătit un român la un bar din Thassos, pentru o bere, două cafele și o sticlă de apă. A postat poza cu bonul. FOTO

Observatornews.ro O fetiţă de 11 ani cu autism din Timişoara, violată de tatăl vitreg. Mama a aflat adevărul, după ce a lăsat telefonul pornit în cameră când a plecat de acasă

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Horoscop Cristina Demetrescu: Șase nativi își schimbă viața până la final de an. Cine sunt norocoșii zodiacului / Video