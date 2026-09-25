Modificări importante în grila PRO TV. În ce zile se va difuza Las Fierbinți și ce se întâmplă cu serialul Fără urmă

PRO TV face modificări importante în grila de programe. Serialul Las Fierbinți va fi difuzat de două ori pe săptămână, iar producția Fără urmă își schimbă ora de difuzare după doar două episoade.

PRO TV operează schimbări de ultim moment în grila de programe de luni seară, încercând să își consolideze poziția în lupta pentru audiență din prime-time. Începând de luni, 28 septembrie, grila postului din Pache Protopopescu suferă modificări majore în privința producțiilor de ficțiune, vizând direct serialele „Las Fierbinți” și „Fără urmă”.

PRO TV difuzează Las Fierbinți în locul serialul Fără urmă

Iubitorii de comedie vor avea parte de o porție dublă de râs în fiecare săptămână. PRO TV a decis ca celebrul serial „Las Fierbinți” să fie difuzat de două ori pe săptămână. Pe lângă tronsonul consacrat de joi seara, de la ora 20.30, aventurile celor din Fierbinți vor putea fi urmărite și în fiecare seară de luni, începând cu aceeași oră.

Această mutare vine direct în locul serialului „Fără urmă”, producție în care joacă Adela Popescu. După doar două episoade programate de PRO TV la aceeași oră cu reality-show-ul „Asia Express” de la Antena 1, producția românească este scoasă din tronsonul principal de prime-time notează TVmania.

Proiectul nu dispare însă definitiv din grilă, ci este mutat la o altă oră. Serialul - în care joacă Adela Popescu, Alex Calangiu, Aylin Cadîr, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi -va fi difuzat în continuare în fiecare zi de luni, însă de la ora 23.30.

Strategia conducerii PRO TV mizează astfel pe cel mai puternic produs de divertisment din portofoliu pentru a acoperi prima seară din săptămână. Rămâne de văzut dacă noua schimbare din grila de programe va reuși să încline balanța audiențelor în confruntarea directă cu Asia Express, emisiunea de la Antena 1, care se difuzează tot de la 20.30.

Emisiunea Adelinei Pestrițu se vede pe Acasă TV

Săptămâna trecută, PRO TV a anunțat scoaterea din grilă a emisiunii Burlacii: Foc în Paradis, pe care Adelina Pestrițu o prezintă. Publicul va putea urmări câte patru episoade în fiecare săptămână, difuzate de luni până joi, de la ora 23.00, pe postul Acasă. Totodată, abonații platformei VOYO au opțiunea de a viziona fiecare ediție cu o zi în avans față de difuzarea de pe micul ecran.