Prețul mediu al motorinei în Uniunea Europeană a atins un nou record de 2,23 de euro pe litru, o creștere semnificativă față de săptămâna precedentă, când prețul era de 2,16 euro pe litru, potrivit unei analize făcute de AFP, pe baza datelor publicate joi de Comisia Europeană.

Scumpirea carburantului este atribuită șocurilor energetice generate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

19 țări UE, noi recorduri la prețul motorinei

Conform datelor săptămânale ale CE, disponibile din 2005, 19 state membre, printre care Germania, Franța și Italia, au înregistrat noi maxime istorice la prețurile motorinei.

Danemarca și Finlanda conduc clasamentul, cu 2,56 de euro pe litru la motorină, urmate de Germania (2,46 de euro), Belgia și Franța (aproximativ 2,40 de euro), respectiv Italia (aproximativ 2,30 de euro).

Prețurile afișate includ accizele, care reprezintă în medie 40% din costul la pompă în UE, dar nu iau în calcul anumite subvenții speciale, precum cele acordate în Franța pentru șoferii profesioniști care parcurg distanțe lungi.

Prețul motorinei în Uniunea Europeană

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Un calcul simplu arată că, pentru un rezervor de 50 de litri, dacă înainte se plătea 108 euro, acum plinul mașinii ajunge să coste 111,5 euro, ceea ce înseamnă o diferență de 3,50 de euro.

Media europeană nu reprezintă prețul plătit la pompă în România, însă creșterea costurilor poate influența prețurile carburanților, transportului și produselor.

Crizele geopolitice mențin presiunea asupra prețurilor

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran ca răspuns la atacurile americane și israeliene, a contribuit la majorarea semnificativă a prețurilor.

În plus, blocada impusă de gruparea Houthi asupra exporturilor saudite și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au perturbat lanțurile globale de aprovizionare.

Nouă dintre cele 19 state care au atins noi maxime istorice ale prețurilor motorinei au înregistrat deja vârfuri similare în august și septembrie 2026, pe fondul intensificării crizei energetice.

Precedentele recorduri au fost stabilite în martie-aprilie 2026, în plină criză a Strâmtorii Ormuz.

Diferențe între statele membre la prețul motorinei

În Grecia, Estonia și Slovacia, prețurile record la motorină au fost deja atinse în 2022, imediat după ce a început războiul din Ucraina.

Criza prețului motorinei în UE

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Alte state, precum Spania și Suedia, deși au înregistrat scumpiri recente, încă se mențin sub maximele din 2022.

Potrivit think tank-ului Bruegel, aceste țări au reușit să limiteze creșterile prin reducerea unor taxe la motorină, măsură adoptată începând cu februarie 2026.

„Șocul energetic actual este mai puțin sever și mai gradual decât cel din 2022, însă unele state membre se confruntă cu constrângeri bugetare mai mari”, a declarat Alexander Roth, cercetător la Bruegel.

Diferențe transatlantice

În timp ce în UE prețul mediu al motorinei a crescut cu 40% din februarie, în Statele Unite creșterea a fost de peste 70%, ajungând la aproape 6,50 de dolari pe galon (echivalentul a aproximativ 1,50 de euro pe litru).

Comisia Europeană a precizat că datele sale săptămânale sunt furnizate de autoritățile naționale și reflectă prețurile afișate de benzinării la începutul sau sfârșitul fiecărei săptămâni.