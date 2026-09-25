Huawei și Chery se pregătesc să lanseze în China noul Luxeed RX, un SUV-coupé electric poreclit de presa auto „Ferrari-ul chinezesc”, care va putea avea până la 594 CP și o autonomie declarată de maximum 852 de kilometri. Cu doar câteva zile înaintea prezentării oficiale, producătorul a redus prețul de intrare în gamă la aproximativ 35.100 de euro, potrivit Racing.nl.

Prețul de pornire a scăzut cu aproximativ 10%

Luxeed RX putea fi comandat inițial de la 299.800 de yuani, echivalentul a aproximativ 39.020 de euro, însă Huawei și Chery au introdus între timp o nouă baterie de 81 kWh. Astfel, prețul de precomandă al celei mai accesibile versiuni a coborât la 269.800 de yuani, aproximativ 35.100 de euro potrivit publicației olandeze. Reducerea este de aproximativ 10%.

Noua baterie este destinată cumpărătorilor care nu au nevoie de autonomia oferită de acumulatorul mai mare, de 100 kWh. Un reprezentant Luxeed a explicat că aproximativ 70% dintre persoanele care au rezervat deja un RX mai dețin o mașină, astfel că bateria mai mică ar fi suficientă pentru naveta zilnică și deplasările de weekend. Precomenzile pentru model au început pe 20 august.

Dezvoltă aproximativ 594 CP și anunță până la 852 km autonomie

Luxeed RX este construit pe platforma Tuling dezvoltată de Huawei și va fi oferit în mai multe configurații. Versiunea cu tracțiune spate folosește un singur motor electric și dezvoltă 377 CP. Modelele cu tracțiune integrală primesc două motoare electrice. Motorul din față dezvoltă 160 kW, iar cel din spate 277 kW, pentru o putere combinată de aproximativ 594 CP. Huawei spune că motoarele electrice pot ajunge până la 21.000 de rotații pe minut.

Inițial, Luxeed RX a fost oferit numai cu o baterie de 100 kWh, construită pe platforma Giant Whale a Huawei. Cu aceasta, autonomia maximă declarată ajunge până la 852 de kilometri, dar autonomia este calculată conform ciclului chinezesc CLTC, diferit de standardul WLTP folosit în Europa. Noua baterie de 81 kWh este cea care permite coborârea prețului de intrare în gamă.

De ce este numit „Ferrari-ul chinezesc”

Comparația cu Ferrari nu vine doar din forma SUV-ului. Designul Luxeed RX a fost realizat de Werner Gruber, fost designer Ferrari, cunoscut pentru implicarea sa în proiecte precum LaFerrari și FXX-K. La dezvoltarea șasiului a lucrat și Tobias Moers, fost șef al Mercedes-AMG și fost director general Aston Martin. Modelul primește astfel o importantă contribuție europeană, chiar dacă tehnologia și producția provin din China.

Luxeed RX măsoară 5,02 metri lungime, 2,007 metri lățime și 1,585 metri înălțime. Ampatamentul, adică distanța dintre cele două punți, este de 3 metri. Este, așadar, un SUV-coupé de dimensiuni mari.

Patru senzori LiDAR și 38 de senzori pentru sistemele de asistență

Tehnologia este unul dintre principalele argumente cu care Huawei și Chery încearcă să atragă clienții. Luxeed RX poate fi echipat cu patru senzori LiDAR și cu un total de 38 de senzori pentru detectarea mediului din jurul mașinii. Sistemul include un LiDAR de imagine cu 896 de canale și trei senzori LiDAR solid-state.

Versiunile mai scumpe primesc și o arhitectură pregătită pentru conducerea autonomă de nivel 3. Aceasta include sisteme redundante pentru alimentarea cu energie, procesare, comunicații, direcție și frânare. Producătorul nu a confirmat însă că funcțiile de conducere autonomă de nivel 3 vor fi disponibile efectiv încă de la lansare.

Interiorul continuă direcția tehnologică a mașinii. În centrul bordului se află un ecran tactil de 16,1 inchi, completat de un head-up display cu diagonala de 26 de inchi. Scaunele inteligente folosesc 98 de senzori de presiune, iar plafonul include un parasolar electric cu o suprafață de 1,8 metri pătrați.

Xiaomi YU7 este unul dintre principalii rivali

Una dintre cele mai evidente rivale ale noului Luxeed RX pe piața chineză este Xiaomi YU7. Cele două modele au dimensiuni apropiate și concurează în zona SUV-urilor electrice tehnologizate. Xiaomi YU7 pornește de la 233.500 de yuani, aproximativ 30.400 de euro potrivit Racing.nl, ceea ce îl face în prezent mai ieftin decât Luxeed RX. Diferența s-ar putea însă modifica pe 28 septembrie, când Huawei și Chery vor prezenta oficial RX și vor comunica prețurile finale.