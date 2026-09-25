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Câte ore pot lucra legal într-o zi

Mihai Morcovescu
Mihai Morcovescu
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Câte ore pot lucra legal într-o zi - Birou modern cu angajați care lucrează împreună
Câte ore pot lucra legal într-o zi Sursa foto: Shutterstock
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Între contractul de muncă și realitatea de la birou, din depozit ori de pe șantier apare adesea întrebarea „câte ore putem lucra legal într-o zi?”. Deși mulți ar fi tentați să răspundă „opt ore”, programul complet include limite săptămânale, perioade de referință, reguli speciale pentru minori și pentru munca de noapte, dar și obligații ale angajatorului pe care mulți salariați nu le cunosc.

Cuprins:

Ce înseamnă „timp de muncă”

Legislația națională în domeniul muncii, și anume Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicată, definește timpul de muncă drept orice perioadă în care salariatul prestează munca, în care se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile, conform contractului individual de muncă, contractului colectiv aplicabil și/sau legislației în vigoare. Definiția are o miză practică, deoarece nu sunt luate în calcul doar orele petrecute efectiv „la birou” sau „la utilaj”, ci și cele în care angajatul este disponibil pentru angajator și își îndeplinește îndatoririle. Pe de altă parte, legea face o distincție netă între timpul de muncă și perioadele de repaus zilnic și săptămânal, adică orice interval care nu este timp de muncă. Această delimitare stă la baza tuturor calculelor privind orele suplimentare, sporurile sau pauzele.

Care este durata normală a unei zile de muncă

Codul Muncii stabilește limite precise în ceea ce privește durata maximă a timpului de muncă. De regulă, programul de muncă este de opt ore pe zi, timp de cinci zile pe săptămână, urmate de două zile de repaus, ceea ce înseamnă 40 de ore în total. Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână. Regula este valabilă indiferent de domeniul de activitate, cu excepțiile prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă.

Legea nu impune, însă, un program de tip 8:00–16:00 sau 9:00–17:00. Există, însă, situații în care, în funcție de specificul activității, angajatorii pot introduce un program prelungit, de 12 ore pe zi. În acest caz, legislația în vigoare prevede că durata de repaus care vine după o astfel de zi de muncă trebuie să fie de cel puțin 24 de ore consecutive. Această pauză le dă angajaților răgazul să se refacă din punct de vedere fizic și psihic și ajută la menținerea unui echilibru între viața profesională și cea personală. Există însă și o marjă de flexibilitate. Timpul de muncă poate fi repartizat și inegal, dar cu condiția respectării duratei normale săptămânale. De exemplu, un angajat poate să lucreze mai multe ore într-o zi și mai puține în alta, atât timp cât totalul rămâne în limitele normei. Programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile trebuie aduse la cunoștința salariaților și afișate la sediul angajatorului, astfel încât angajații să nu poată fi luați prin surprindere de anumite modificări făcute pe ascuns.

Pentru anumite activități sau profesii, prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot negocia perioade de referință mai mari de patru luni, dar care să nu depășească șase luni. Este o derogare pe care angajatorul nu o poate introduce singur și aceasta trebuie să rezulte dintr-un contract colectiv.

Care este limita maximă a timpului de muncă

Durata normală de muncă nu este și limita absolută. Potrivit prevederilor art. 114 din Codul Muncii, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, potrivit europa.eu. Cu alte cuvinte, chiar dacă un angajat lucrează peste program, suma dintre cele 40 de ore normale și orele suplimentare nu are voie să depășească 48 de ore într-o săptămână. În ceea ce privește ziua de lucru, o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. Altfel spus, 12 ore pe zi reprezintă un prag la care legea impune o compensare imediată sub forma unui repaus prelungit. Totuși, nu este un program care să poată fi practicat în fiecare săptămână, deoarece plafonul de 48 de ore rămâne în vigoare. Angajatorul are, în plus, obligația de a ține evidența orelor de muncă care sunt prestate de fiecare salariat și de a supune această evidență controlului Inspecției Muncii ori de câte ori este solicitat. Evidența orelor este instrumentul prin care se poate verifica dacă limitele legale au fost respectate.

Când este permisă și cum se compensează munca suplimentară

Munca prestată în afara duratei normale, adică peste opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, este considerată muncă suplimentară. Regula de bază este aceea că aceasta nu poate fi efectuată fără acordul salariatului (tinerii sub 18 ani nu pot presta muncă suplimentară). Excepțiile sunt cazurile de forță majoră sau nevoia de a preveni producerea unor accidente ori de a înlătura consecințele unui accident. La solicitarea angajatorului, salariații pot presta ore de muncă suplimentară, dar numai în limita duratei maxime legale. Efectuarea muncii suplimentare peste această durată este interzisă prin lege, cu aceleași excepții, și anume caz de forță majoră și prevenirea sau remedierea accidentelor. Legea prevede și modul în care se recompensează efortul suplimentar, în două variante. Pe de-o parte, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea ei. Salariatul va beneficia de salariul corespunzător orelor prestate peste programul normal. În cazul în care acordarea orelor libere nu este posibilă, orele suplimentare se vor plăti prin adăugarea unui spor la salariu, care se stabilește prin negociere. Acesta nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază, corespunzător duratei orelor de muncă suplimentară.

Reguli speciale la munca pe timp de noapte

Orele de muncă prestate între orele 22:00 și 6:00 sunt considerate muncă pe timp de noapte. Nu orice angajat care lucrează ocazional în acest interval are statut de „salariat de noapte”. Potrivit inspectiamuncii.ro, există două criterii: fie efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru, fie efectuează cel puțin trei ore de muncă de noapte din timpul său zilnic de lucru. Pentru acești salariați, durata normală a timpului de lucru nu va depăși o medie de opt ore pe zi, care va fi calculată pe o perioadă de referință de cel mult trei luni calendaristice, cu respectarea prevederilor privind repausul săptămânal. Este important de reținut un aspect: compensarea diferă de cea de la orele de muncă de zi. Salariații de noapte beneficiază, la alegere, de una dintre următoarele variante:

  • un program de lucru redus cu o oră față de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puțin trei ore de muncă de noapte, fără scăderea salariului de bază;
  • un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin trei ore de noapte din timpul normal de lucru.

Legislația în vigoare oferă și o protecție specială pentru femeile gravide, lăuzele și pentru cele care alăptează, toate acestea neputând să fie obligate să presteze muncă de noapte, regulă ce se aplică și în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, care au interdicție totală la munca de noapte.

Pauza de masă și celelalte repausuri

Programul zilnic de muncă nu este o succesiune neîntreruptă de ore. Dacă durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de șase ore, salariații au dreptul la pauză de masă și la alte pauze, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau regulamentului intern. Un detaliu important este acela că pauzele nu se includ în durata zilnică normală a timpului de muncă. Practic, un program de opt ore de muncă efectivă poate ocupa mai mult de opt ore în „ceasul de la perete", dacă între ele se intercalează pauze.

Repausul zilnic

Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii protejează salariații și în ceea ce privește intervalul dintre două zile lucrătoare. Aceștia au dreptul, între două zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, iar acest lucru limitează în mod firesc și durata maximă a unei zile normale de lucru. În privința muncii în schimburi, repausul nu poate fi mai mic de opt ore între schimburi. Munca în ture este acel mod de organizare a programului în care angajații se succed unul pe altul pe același post de muncă, cu respectarea unui anumit program. Salariații din această categorie sunt cei al căror program se înscrie în acest sistem.

Câte zile de repaus ai dreptul săptămânal

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă în zilele de sâmbătă și duminică, dar sunt posibile și alte variante. Astfel, repausul poate fi acordat și în alte zile din timpul săptămânii, care se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. În acest caz, salariații beneficiază de un spor la salariu, care este fixat la rândul lui prin contractul colectiv sau, după caz, prin contractul individual de muncă. Zilele de repaus săptămânal se pot acorda și cumulat, după o perioadă de muncă continuă ce nu poate să fie mai mare de 14 zile calendaristice. Salariații din această categorie au dreptul la compensații în valoare de cel puțin 150% din salariul de bază.

Zilele libere legale: când nu se lucrează

Reglementările privind timpul de muncă prevăd și o serie de sărbători legale, adică zile libere prin Codul Muncii. Primele „libere” le avem în zilele de 1 și 2 ianuarie, la care se adaugă 6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul) și 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române). Primăvara vine cu trei zile în care nu se muncește, și anume Vinerea Mare dinainte de Paște, prima și a doua zi de Paști și 1 mai, care este Ziua Internațională a Muncii. Apoi, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, se face din nou o pauză de la lucru, aceasta fiind urmată de prima și a doua zi de Rusalii. Pe 15 august este din nou zi liberă legală, când se prăznuiește Adormirea Maicii Domnului. Spre finalul anului, avem ziua de 30 noiembrie, dedicată Sfântului Apostol Andrei, și cea de 1 decembrie, când sărbătorim Ziua Națională a României. Seria de zile libere legale se încheie cu prima și cu a doua zi de Crăciun, se menționează într-un document al Inspecției Muncii.

În plus, persoanele care aparțin altor culte religioase legale decât cele creștine beneficiază de două zile libere pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale declarate de cultul respectiv. Dacă, din motive obiective, nu se acordă salariaților zile libere, aceștia vor beneficia de un spor la salariul de bază care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Concediul de odihnă anual

Cadrul legal al timpului de muncă se completează cu concediul de odihnă anual plătit, un drept care este garantat tuturor salariaților. Acest drept nu face obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări, iar durata minimă este de 20 de zile lucrătoare, în timp ce durata efectivă se stabilește în contractul individual de muncă. În ceea ce privește concediul de odihnă trebuie reținute câteva reguli:

  • sărbătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă;
  • perioadele de incapacitate temporară de muncă, concediul de maternitate, cel de risc maternal și cel pentru îngrijirea copilului bolnav sunt considerate perioade de activitate prestată la stabilirea duratei concediului;
  • dacă, din anumite motive, concediul nu poate fi efectuat, angajatorul trebuie să îl acorde într-o perioadă de maximum 18 luni, începând cu anul următor celui în care angajatul a avut acest drept;
  • compensarea în bani a concediului neefectuat este permisă numai la încetarea contractului individual de muncă;
  • salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii sub 18 ani beneficiază de cel puțin trei zile lucrătoare de concediu suplimentar.

Concediul se efectuează pe baza unei programări colective sau individuale, realizată până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. Salariatul este obligat să efectueze concediul în perioada programată, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege sau a celor în care, din motive obiective, nu-l poate efectua. La cererea salariatului, concediul poate fi întrerupt din motive obiective. Angajatorul poate, la rândul său, să recheme salariatul din concediu, cu suportarea tuturor cheltuielilor necesare revenirii la locul de muncă și a eventualelor prejudicii cauzate de întreruperea concediului.

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Tags: evergreen curiozități
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08:50
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
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