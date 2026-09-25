Vocile unora dintre cei mai talentați concurenți vor răsuna diseară, pe scena Vocea României. Piese care sunt pe buzele tuturor, reinterpretări spectaculoase și momente care vor ridica publicul în picioare și îi vor lăsa pe antrenori fără cuvinte - toate vor fi auzite în doar câteva ore, de la 20.30, la PRO TV.

Un tânăr de 19 ani este cel care va ridica publicul în picioare și îi va face pe toți antrenorii să se lupte pentru el: „O să fie o bătaie cruntă în platoul ăsta pentru tine (...) Eu nu mai am foarte multe lucruri de demonstrat în show-ul ăsta, ca antrenor.

Asta e, poate sună arogant, dar e un adevăr. Adevărul ăsta s-a născut din faptul că de fiecare dată când m-am gândit că poate ar fi bine să mă opresc - cum și Irina s-a gândit - a mai apărut unul ca tine. Concurenți ca tine ne inspiră pe noi. Eu sunt aici datorită ție”, îi va spune Tudor.

Pe lângă vocile surprinzătoare, concurenții vor reuși să-i și emoționeze pe antrenori: „Theo, voiam să știi că ești lumina vieții mele aici. Ești motivul pentru care am venit să cânt aici”, îi va spune una dintre concurente lui Theo Rose. După ce cele două vor interpreta o piesă de-ale antrenoarei, Tudor va spune: „E ca o lecție frumoasă pe care ne-a dat-o femeia asta. Cât de puțin îi trebuie omului să fie fericit, să poată să-și îndeplinească un vis ca ăsta - a fost emoționant”.