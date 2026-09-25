Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare în Parlament. Lista de miniștrii ar urma să fie anunțată tot în cursul zilei de 26 septembrie, odată cu depunerea în Parament, după cum a precizat premierul desemnat, pentru G4media.ro.

Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare în Parlament

Siegfried Mureșan a anunțat că va prezenta programul de guvernare în Parlament sâmbătă, 26 septembrie. Premierul desemnat a precizat că documentul va fi finalizat în termenul stabilit de cinci zile de la publicarea decretului de numire în Monitorul Oficial, care a avut loc pe 21 septembrie.

„Mâine, sâmbătă. Luni a fost publicat decretul de numire, la 5 zile după aceea finalizăm programul de guvernare, lista de miniștri. Dorința mea e ca luni și marți să avem audierile și marți după amiază sau miercuri să avem votul în plen”, a spus premierul desemnat, în timpul interviului.

Întrebat cine va face parte din noul Cabinet, Siegfried Mureșan a precizat că nu va face speculații înainte și că lista de miniștri va fi depusă tot în data de 26 septembrie, odată cu programul de guvernare. Libertatea a publicat și lista miniștrilor care ar urma să facă parte din Guvernul Mureșan, potrivit surselor politice de la vârful coaliției.

„Voi anunța toți miniștrii la un moment dat. Nu voi face nicio speculație înainte. Toți miniștrii, anunțați mâine la depunerea în Parlament. Despre niciun ministru nici nu confirm, nici nu infirm”, a mai adăugat Siegfried Mureșan, în timpul interviului.

Ce spune Siegfried Mureșan despre votul guvernului și șansele ca noul cabinet să treacă în Plen

Premierul desemnat a declarat că va propune formarea unui guvern proeuropean, dar șansele de susținere din partea PSD rămân incerte.

„PSD nu a luat o decizie finală. Voi propune un guvern proeuropean. PSD va trebui să dovedească că este un partid proeuropean”, a declarat Mureșan, în interviul acordat pentru sursa citată mai sus.

Siegfried Mureșan a subliniat că un dialog cu liderii PSD la începutul săptămânii viitoare este crucial pentru clarificarea poziției partidului în privința susținerii noului guvern. Acesta a adăugat: „PSD, care e deja un partid slăbit, va ajunge o anexă a AUR dacă va vota împotriva guvernului meu”. Potrivit liderului liberal, președintele PSD a afirmat că partidul său, împreună cu AUR, ar putea forma o majoritate, dar o astfel de coaliție nu ar sprijini o agendă proeuropeană.

Întrebat despre șansele votului după criticile dure adresate PSD, Mureșan a răspuns: „Eu spun întotdeauna adevărul. PSD trebuie să-și facă propriul calcul politic. Votul PSD este ultima șansă de credibilizare a partidului”. Potrivit acestuia, ascensiunea AUR a diminuat eficiența măsurilor populiste ale PSD. „Grija mea e România, nu viitorul PSD”, a concluzionat Mureșan, conform G4media.ro.

Siegfried Mureșan a avut deja discuții pentru formarea Guvernului

În cursul serii de joi, 24 septembrie 2026, Mureșan a confirmat că a avut o primă convorbire telefonică cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru a discuta despre liniile directoare ale programului de guvernare.

„Ieri i-am trimis liniile directoare ale programului de guvernare, în cursul după-amiezii. Nu am avut încă o a doua discuţie şi nu am avut încă o întâlnire. Vom finaliza în cel mai scurt timp, cred că în cursul zilei de mâine, programul de guvernare în detaliu şi, evident, îl voi trimite domnului Grindeanu”, a declarat Siegfried Mureșan pentru Adevărul.

De asemenea, premierul desemnat a menționat că a avut întâlniri cu reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. „Programul va include măsuri concrete, iar dacă domnul Grindeanu dorește să avem o discuție, sunt oricând disponibil”, a adăugat Mureșan, citat de News.ro.

Premierul desemnat a refuzat să negocieze cu AUR

Pe de altă parte, Siegfried Mureșan a exclus orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„Nu voi negocia nimic cu AUR, pentru că propunerile lor sunt fundamental diferite de ceea ce îmi doresc eu pentru România. Eu propun un stat modern, reformat, care să gestioneze cumpătat banul public, nu promisiuni populiste și nerealizabile, cum ar fi case gratis sau case de 35.000 de euro”, a afirmat Mureșan.

Cu toate acestea, el a subliniat că își dorește să înțeleagă și să ajute alegătorii AUR: „AUR este un partid care se joacă cu nemulțumirile oamenilor. Eu sunt preocupat de oamenii care au votat AUR, pe care vreau să îi înțelegem și să îi ajutăm”.

Contextul politic: patru luni de criză în România

România se află într-o criză politică de peste patru luni, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.

După demisia miniștrilor PSD și retragerea sprijinului politic, președintele Nicușor Dan a încercat să găsească o soluție care să întrunească o majoritate parlamentară. Până acum însă, două propuneri de premier - Eugen Tomac și Adrian Veștea - au eșuat să obțină voturile necesare.