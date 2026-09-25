Avram Iosif Laurențiu, un băiețel în vârstă de 4 ani, a dispărut joi, 24 septembrie 2026 de la domiciliul din Dofteana, județul Bacău. În acest context, peste 250 de persoane au fost mobilizate în operațiunile de căutare, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.

Semnalmente Avram Iosif Laurențiu

Băiețelul are 120 cm înălțime, 9 kg, păr șaten, drept, scurt, iar ochii săi sunt albaștri, a transmis Poliția Română.

„La data de 24.09.2026, în jurul orelor 14.00, minorul Avram Iosif Laurențiu, în vârstă de 4 ani, a plecat, în mod voluntar, de la domiciliul său din sat/com.Dofteana, jud.Bacău și nu a mai revenit, până în prezent. La momentul plecării, minorul era îmbracat cu pantaloni lungi mulați de culoare gri, tricou albastru, desculț”, a mai transmis Poliția Română.

Mai mulți oameni s-au mobilizat în căutarea sa

„L-ați văzut? Sunați la 112! Activitățile de căutare a minorului Avram Iosif Laurențiu, în vârstă de 4 ani, au continuat pe parcursul nopții și sunt în desfășurare și în această dimineață.

Peste 250 de persoane au fost mobilizate în operațiunile de căutare, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care ni s-au alăturat în sprijin. Le mulțumim tuturor pentru implicare și sprijin.