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Avram Iosif Laurențiu, un băiețel în vârstă de 4 ani, a dispărut joi, 24 septembrie 2026 de la domiciliul din Dofteana, județul Bacău. În acest context, peste 250 de persoane au fost mobilizate în operațiunile de căutare, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari.
Băiețelul are 120 cm înălțime, 9 kg, păr șaten, drept, scurt, iar ochii săi sunt albaștri, a transmis Poliția Română.
„La data de 24.09.2026, în jurul orelor 14.00, minorul Avram Iosif Laurențiu, în vârstă de 4 ani, a plecat, în mod voluntar, de la domiciliul său din sat/com.Dofteana, jud.Bacău și nu a mai revenit, până în prezent. La momentul plecării, minorul era îmbracat cu pantaloni lungi mulați de culoare gri, tricou albastru, desculț”, a mai transmis Poliția Română.
„L-ați văzut? Sunați la 112! Activitățile de căutare a minorului Avram Iosif Laurențiu, în vârstă de 4 ani, au continuat pe parcursul nopții și sunt în desfășurare și în această dimineață.
Peste 250 de persoane au fost mobilizate în operațiunile de căutare, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care ni s-au alăturat în sprijin. Le mulțumim tuturor pentru implicare și sprijin.
În cursul nopții, pentru operațiunile de căutare au fost utilizate inclusiv o cameră cu termoviziune, precum și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. Operațiunile de căutare și salvare sunt în continuare în desfășurare, fiind mobilizate resurse și luate toate măsurile necesare pentru depistarea în siguranță a minorului”, a transmis IPJ Bacău, pe Facebook.