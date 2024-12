În plină campanie de promovare a filmului „Căsătoria”, primul regizat de el, Mihai Bendeac a spus cum a comandat niște covoare de pe Temu, după care a postat pe Instagram cum arată produsele pe care le-a cumpărat.

Imediat după Crăciun, când a văzut că Andreea Bostănică s-a postat pe TikTok în timp ce plânge, pentru că și-a pierdut o brățară Cartier în valoare de 27.000 de dolari, celebrul actor a simțit nevoia să mai povestească un moment pe care l-a trăit el.

„Am avut cel mai oribil ajun de Crăciun. Eram ieri în vizită la o prietenă care e în spital, săracă, e foarte grav. M-am dus până la ea, că aveam de filmat niște story-uri pentru o campanie. Și când am ajuns… Nu, n-am să încep să fac ironii despre lucruri de genul ăsta.

În schimb, voiam să vă povestesc o chestie. Am o chestie pe suflet. Nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat că m-au convins prietenii mei de la studio să povestesc rahatul ăla care îmi demonstrează nivelul de prostie care zace în mine. Căci, nu-i așa, și cei mai inteligenți oameni de pe pământ au momente de prostie. Nu că eu aș fi inteligent, dar eu am doar momente de prostie. M-au convins ăștia să povestesc despre aventura mea cu aceste covoare de pe Temu. Numai că eu am o chestie care îmi stă pe suflet. Mie, de curând, mi s-a întâmplat un lucru care este, părerea mea, o și mai mare dovadă de prostie absolută”, a spus Mihai Bendeac pe Instagram, într-un clip video.

Apoi, fosta vedetă de la Antena 1 a afirmat că ochelarii lui costă până în 25 de lei, însă în momentul în care a ajuns în mall și a vrut să le schimbe lentilele, a aflat că acestea îl costă 1.350 de lei. Adică mult mai mult decât a plătit el pentru perechea de ochelari.

A dezvăluit de ce se consideră prost

Iată mai jos cum a povestit Mihai Bendeac, în stilul său caracteristic, întreaga întâmplare dintr-un magazin de ochelari din mall:

„Vedeți acești ochelari pe care eu îi am la ochi în acest moment? Acești ochelari costă undeva în jur de… Când i-am luat eu, și mi-am luat trei, pentru că mi-am făcut foarte mult, undeva la vreo 21-22 de lei. Până în 25 de lei. Deci ceva foarte puțin, extrem de puțin. Și, în momentul în care se apropia premiera filmului Căsătoria, am zis: «Bă, aș vrea să port ochelarii ăștia la premieră». Și am luat două perechi dintre cele pe care le am și am intrat în primul magazin de ochelari din mall. E foarte important să înțelegeți ceva despre mine: mie nu-mi place să dau mulți bani pe niște lucruri. Prefer să fac altceva cu banii respectivi. Intru și mă duc direct la domnișoarele care erau acolo și zic: «Uite, am o premieră de film și aș vrea să port acești ochelari de soare, dar aș vrea să le schimb lentilele. Și aș vrea să fac la ambele perechi».

Una dintre domnișoare zice: «Așteptați o secundă». Se duce în spate și vine cu un soi de… ca un ceaslov. Cum avea domnul Trandafir, pentru cei care ați învățat la școală despre celebrul domn Trandafir. Și deschide ceaslovul ăla și acolo erau lentile de diferite culori. Și iau eu una dintre lentilele alea și mă duc până la oglindă, o pun la ochi și era absolut perfectă. Și mă duc și zic: «Da, asta este». Și văd că ia un calculator și a durat cam mult. Și la un moment dat am văzut că a dat să îmi spună ceva, dar nu a avut curajul să îmi spună. Și a întors calculatorul spre mine și m-am uitat și am văzut că scria: 1.350. Adică 13 milioane și jumătate de lei. Eu atunci am avut un mic șoc. Știți că sunt destul de anxios și mi-e teamă să nu fiu cringe. Și când am văzut 1.350 de lei…

Singurul lucru pe care am putut să-l fac, am spus: «Una sau amândouă?». Și zice: «1.350 de lei una». Și atunci am stat și în mintea mea a fost așa: Băi, una ce? O pereche sau o lentilă? Eu voiam să-mi pun lentile la două perechi de ochelari. Zic: Hai că o dau pe glumă. Am luat una dintre perechile de ochelari și zic: «Bine, atunci numai una». Și ea s-a uitat și mi-a zis: «Numai una?». Zic: să vezi că era vorba despre o singură lentilă. De fapt, cele două perechi ar fi fost 13 milioane ori 4, cum ar veni. Și eu zic: «Da, numai una». Eu deja transpiram. Cum să dai 13 milioane și jumătate pe niște lentile sau pe o singură lentilă, că totuși îmi era oarecum neclar.

Aici a fost foarte funny. Zic: «Dar ați putea să-mi spuneți când o să fie gata?». Și zice: «Trei săptămâni, o lună». Zic: «Dar de ce atât?». Zice: «În primul rând, pentru că acești ochelari pe care i-ați adus, ei sunt un pic speciali». În mintea mea era: Da, sunt speciali, că sunt o pereche de ochelari de 25 de lei la care eu pun niște lentile de 13 milioane. Cred că îi face speciali, totuși. «Sunt foarte specialiști și trebuie să îi trimitem pentru montaj la Budapesta»! Zic: «La Budapesta? Iertați-mă, eu trebuie să port neapărat această pereche la premiera filmului». Zice: «Când e premiera filmului?». Zic: «Pe 6 decembrie». Și se uită așa la mine și zice: «Pe 5 decembrie aveți ochelarii». Zic: «Ok, perfect». Zice: «Plătiți acum jumătate sau toată suma?». Eu: «Toată suma». Păream și relaxat că dau 13 milioane pe niște lentile sau pe o lentilă, că nici măcar asta nu știam. Am plătit 13 milioane.

În momentul în care am ajuns la ieșirea din magazin, mi-am dat seama că premiera filmului este pe 3 decembrie, nu pe 6 decembrie. Că pe 6 decembrie intra în cinema. Premiera aia oficială de gală e pe 3 decembrie. Doamne, să mă opresc acum, să mă întorc? Efectiv, nu. Deci nu m-am mai întors, am plecat.

Și pe data de 4 sau 5 am primit un mesaj și mi-au spus că nu se pot monta, pentru că riscă să se rupă ochelarii. Ochelari de 25 de lei, normal că riscă să se rupă. Și cei de la Budapesta au spus că nu pot monta aceste lentile pe acești ochelari extrem de special și că ar trebui să-mi aleg alte rame pentru. Și am spus că nu am nevoie de alte rame, că eu îmi doream pentru acești ochelari. Mă gândeam: probabil că o să-mi dea banii înapoi sau ceva de genul ăsta. Și răspunsul a fost: «Atunci păstrăm lentilele pentru un moment potrivit». Și după mesajul ăsta, n-am mai răspuns. Eu n-am mai răspuns la mesajul ăsta. Momentul potrivit pentru ce? Adică ce înseamnă asta? Deci atât sunt de prost. Și am vrut neapărat să-mi iau asta de pe suflet, pentru că mie mi se pare că acea chestie cu covoarele este mai puțin gravă decât acest monument de imbecilitate”.

