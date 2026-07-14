Descoperirea a fost făcută în norii subțiri de gaz și praf interstelar care plutesc între stele, conform Associated Press. Zahărul identificat se numește eritruloză, iar importanța sa depășește simpla utilizare în alimentație.

De ce este important „zahărul cosmic”

Diferitele tipuri de zaharuri sunt esențiale pentru alimentarea celulelor noastre și pentru formarea ADN-ului, motiv pentru care oamenii de știință sunt interesați să înțeleagă modul în care acestea se formează.

„Ingredientele cheie pentru apariția vieții ar putea fi prezente și în alte regiuni ale galaxiei, ceea ce deschide posibilitatea dezvoltării vieții și în alte locuri din univers”, a explicat Izaskun Jiménez-Serra, astrofizician la Centrul de Astrobiologie din Spania.

Cercetătorii spanioli au folosit două radiotelescoape parabolice pentru a analiza un nor de gaz din apropierea centrului Căii Lactee. Ei au identificat eritruloza în stare gazoasă, comparând semnalele captate de telescoape cu probe analizate în laborator. Studiul a fost publicat deja în revista „Nature Astronomy”.

Acesta este cel mai recent tip de zahăr descoperit în spațiu, într-o regiune traversată acum de sondele gemene Voyager ale NASA, cele mai îndepărtate obiecte construite de om.

„Este un exemplu pur al substanțelor care plutesc în galaxie”, a spus Erika Hamden, astrofizician la Universitatea din Arizona, care nu a fost implicată în cercetare. Descoperirea vine să completeze lista lungă de molecule complexe identificate în spațiu.

Nu e primul tip de zahăr găsit în spațiu

În urmă cu 25 de ani, oamenii de știință au observat un derivat al zahărului de masă în apropierea centrului galaxiei noastre. Recent, particulele negre colectate de pe asteroidul Bennu, prin misiunea Osiris-Rex a NASA, au relevat prezența altor zaharuri, inclusiv a unei componente esențiale pentru ADN.

Deși eritruloza nu este considerată vitală pentru existența vieții, aceasta poate fi transformată cu ușurință într-o formă despre care se crede că a contribuit la apariția vieții pe Pământ. În plus, este unul dintre cei mai complecși compuși de acest tip detectați până acum în spațiu.

Cercetările interstelare sunt esențiale pentru a înțelege originea vieții. O întrebare fundamentală este dacă ingredientele necesare vieții au fost aduse pe Pământ de comete sau asteroizi îndepărtați sau dacă acestea au existat deja în norul molecular care a format sistemul nostru solar.

Descoperirea acestei molecule susține cea de-a doua teorie. Oamenii de știință intenționează să continue căutarea altor tipuri de zaharuri în spațiu și să studieze modul în care acestea se transformă în forme mai complexe.

Potrivit sursei citate anterior, descoperirea eritrulozei într-un singur loc sugerează că substanțe similare ar putea fi răspândite în alte colțuri ale galaxiei, sporind astfel șansele existenței vieții extraterestre.

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