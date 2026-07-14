Turiștii au cerut ajutor din zona vârfului Niebieska Turnia

Incidentul a avut loc pe 4 iulie, când cei doi au solicitat ajutor din zona vârfului Niebieska Turnia, lângă Świnica, cel mai înalt vârf din regiunea Zakopane, relatează site-ul de știri lituanian în limba engleză LRT English.

Aceștia au încercat să scurteze drumul spre Valea celor Cinci Lacuri, bazându-se pe o rută recomandată de inteligența artificială, dar nu au putut să o finalizeze singuri.

„Au fost evacuați în siguranță cu ajutorul elicopterului”, a transmis TOPR.

Salvamontiștii au intervenit în 55 de cazuri în prima săptămână a lunii iulie, cu un vârf de 25 de intervenții în 4 iulie, mai scrie publicația menționată.

Reguli esențiale pentru folosirea inteligenței artificiale în siguranță

Inteligența artificială (AI) a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi pentru milioane de oameni din întreaga lume.

De la căutări pe internet și scrierea de e-mailuri, până la organizarea sarcinilor și crearea de conținut, instrumentele AI sunt utilizate mai frecvent ca niciodată. În acest context există mai multe reguli pe care oamenii trebuie să le respecte pentru a folosi inteligența artificială în siguranță.

Una din ele este să nu aibă încredere oarbă în răspunsurile oferite de aceasta. Deși sistemele AI sunt avansate, ele pot încă greși, interpreta greșit informațiile sau oferi date învechite.





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