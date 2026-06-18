Într-o ediție de neuitat a celebrului show culinar de la Pro TV, care se va difuza din toamnă, Florin Piersic a fost în centrul atenției, iar concurenții din cele trei echipe coordonate de Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au gătit atât pentru Florin Piersic, pentru soția lui, cât și pentru prietenii lor.

Răsturnare de situație plină de emoție în culisele show-ului culinar! Cosmin Seleși a trăit, zilele trecute, ceea ce el numește „unul dintre cele mai importante și emoționante momente” din viața sa.

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Prezentatorul a avut onoarea de a-l celebra pe marele actor Florin Piersic, însă puțini sunt cei care știu ce legătură profundă și neștiută există între cei doi, încă dinainte de Revoluție!

„Pentru mine, domnul Florin Piersic nu este doar o legendă a ecranului, ci și un om de care mă leagă o relație extrem de specială, încă din copilărie. Pe vremea când eram mic, ne vizita des, fiind prieteni strânși de familie”, a mărturisit el pe rețelele de socializare.

Secretul din 1989! Ce i-a scris Florin Piersic lui Cosmin Seleși când era doar un copil

Se pare că dincolo de lumina reflectoarelor, pe Cosmin Seleși și pe legenda teatrului și filmului românesc îi leagă o prietenie strânsă de familie, care datează încă din copilăria vedetei TV. Pe vremea când Seleși era doar un puști, Florin Piersic le trecea des pragul casei.

La o astfel de plecare, maestrul i-a lăsat copilului Cosmin o fotografie cu el, însoțită de un mesaj tulburător care s-a dovedit a fi profetic: „Lui Cosmin, băiat extraordinar, cu toată inima și speranța că am să-l văd mare”.

Mesajul a fost scris în anul 1989, iar după aproape patru decenii, destinul a făcut ca ei să se reîntâlnească într-un context de poveste.

Telefonul care a topit inimi! Părinții lui Seleși, în direct cu maestrul Piersic

Momentul întâlnirii a fost surprins în câteva imagini de colecție. În fotografii, Seleși apare ținându-l strâns de mână pe Florin Piersic în timp ce acesta vorbea la telefon. La celălalt capăt al firului se aflau chiar mama și tatăl prezentatorului emisiunii „Batem Palma”.

Omul care în ’89 își punea speranța că îl va vedea „mare” pe Cosmin Seleși și-a exprimat bucuria direct părinților acestuia, felicitându-i pentru parcursul spectaculos al fiului lor, care este un actor apreciat.

„A fost un moment de o sensibilitate rară. Sunt Cosmin Seleși și astăzi pot doar să spun: Mulțumesc, maestre! Recunoștință infinită!”, a mărturisit îndrăgitul prezentator de la Pro TV.

Foto: Instagram

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