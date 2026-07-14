Potrivit Yahoo Finance, este cea mai mare scădere zilnică din istoria gigantului tehnologic, care datează din 1961. Strategul Mike Zaccardi a subliniat pe platforma X că ultima scădere majoră a acțiunilor IBM a fost de 23%, în timpul crizei din octombrie 1987.

Performanță sub așteptări

IBM și-a revizuit estimările pentru trimestrul al doilea al anului 2026, anticipând venituri de 17,2 miliarde de dolari, sub prognoza analiștilor de 17,85 miliarde de dolari. De asemenea, câștigurile ajustate pe acțiune (non-GAAP) sunt estimate la 2,93 dolari, mai mici decât previziunile de 3,02 dolari. Aceste cifre sub așteptări au declanșat îngrijorări pe Wall Street, mai mulți analiști exprimându-și scepticismul.

Explicațiile directorului general

CEO-ul IBM, Arvind Krishna, a explicat într-o scrisoare către investitori motivele din spatele acestei scăderi. Acesta a pus accentul pe performanța sub așteptări a segmentului Z și a produselor software asociate, în special în domeniul procesării tranzacțiilor.

„Când am discutat cu dumneavoastră despre așteptările noastre în aprilie, am menționat că vom finaliza lansarea z17 în al doilea trimestru. Având în vedere că acesta a fost cel mai puternic început de program mainframe din istoria noastră, ne așteptam ca veniturile din infrastructură să scadă cu o singură cifră pentru anul respectiv, începând cu acest trimestru”, a explicat Krishna.

Problemele nu s-au oprit aici. CEO-ul a adăugat: „Ceea ce s-a întâmplat a fost mai rău decât așteptările noastre, determinat de un deficit în performanța noastră Z și în stiva de software asociată, în principal în domeniul procesării tranzacțiilor. În ultimele săptămâni ale lunii iunie, am observat clienți care și-au mutat cheltuielile trimestriale de capital către achiziții de servere, stocare și memorie pentru a asigura o infrastructură cu restricții de ofertă, înainte de creșterile de prețuri preconizate.”

De asemenea, Krishna a menționat că preocupările legate de securitatea cibernetică, care au evoluat rapid în industrie, au contribuit la incertitudini.

Analiștii văd un semnal de alarmă pentru IBM

Analiștii de pe Wall Street au reacționat prompt la anunțul IBM. Fatima Boolani, analistă Citi, a declarat: „Concluzia este că aceste rezultate dezamăgitoare nu fac decât să perpetueze temerile legate de ,,pierzătorii din cauza inteligenței artificiale”.”

Neil Churchill, analist al HSBC, a avut o poziție și mai critică: „Reduceți pentru a renunța: preferați IBM-ul sintetic celui real.”

Această scădere masivă de pe bursă este un semnal de alarmă pentru IBM, aflată deja într-un proces de redresare. Rămâne de văzut cum va reuși compania să recâștige încrederea investitorilor și să stabilizeze situația financiară.

Grupul american IBM a prezentat, pe 25 iunie, prima tehnologie din lume capabilă să producă cipuri mai mici de un nanometru, pe fondul competiției dintre companiile din domeniul tehnologic de a realiza semiconductori capabili să facă față sarcinilor de lucru din ce în ce mai solicitante ale inteligenței artificiale.

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