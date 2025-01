„Sunt bine, însă obosesc destul de repede, dar sunt bine. Am foarte mari emoții, e o perioadă în care trebuie să am grijă la tot ce fac, să mă odihnesc. Reușesc să mă odihnesc, cea mică e foarte înțelegătoare și mă ascultă. Îi spune bună dimineața bebelușului, mă pupă pe burtică, mă mângâie”, a spus Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Prezentatoarea TV ar urma să devină mamă în doar câteva săptămâni, deși termenul final ar fi la sfârșitul lunii februarie.

„41 de săptămâni s-ar face la sfârșit de februarie, dar având în vedere că sunt niște probleme acolo, după 15 ianuarie vedem și ce zice doamna doctor.

Am ceva bagaj pregătit, dar nu e complet, nu mă hotărăsc. Am senzația că nu sunt pregătită de ce urmează, nu mă refer la bebeluș, ci la naștere. Pe mine nașterea mă sperie, nu venirea bebelușului, că știu ce am de făcut, nașterea mi se pare așa mai grea”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cristina Cioran urmează să nască prin cezariană, după operația de fibrom pe care a făcut-o după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Ema.

„Nașterea va fi una prin cezariană pentru că eu am o operație făcută după ce am născut-o pe Ema, nu e indicată o naștere naturală, dar dacă cumva în perioada care urmează copilul va fi întors și totul arată bine acolo, atunci e posibil și o naștere naturală”, a mai povestit ea.

