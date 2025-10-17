Actrița a uimit publicul printr-o apariție de poveste, întruchipând-o pe Regina Maria cu o eleganță regală care a cucerit privirile tuturor.

Monica Bîrlădeanu, o apariție de regină

Într-o rochie lungă de culoare crem, cu un bolero fin împodobit cu perle și broderii florale, Monica Bîrlădeanu a completat look-ul cu o tiară impunătoare și un colier de perle, amintind de portretele de epocă ale Reginei Maria. Machiajul rafinat, cu buze roșii intense și coafura elegantă au întregit perfect transformarea.

În imaginile surprinse la eveniment, Monica emană noblețe și grație, fiind înconjurată de un decor floral și lumini calde, care accentuează atmosfera regală a serii. Actrița a împărtășit pe rețelele de socializare emoțiile trăite în cadrul evenimentului: „Aseară, la Gala #NuExistaNuSePoate am avut bucuria să o readuc la viață, pentru câteva clipe, pe Regina Maria – personajul pe care l-am jucat în filmul Noaptea lui Vlad, regizat de Ciprian Dumitrașcu.

Evenimentul, dedicat Reginei Maria – la 150 de ani de la nașterea sa, a fost o celebrare a curajului, a empatiei și a forței feminine. Am ascultat pe scenă povești incredibile, povești cu sens, care inspiră, emoționează și îți dau curaj să mergi mai departe, amintindu-ți că binele are mereu chipuri diverse. Felicitări @andreeamarinromania și întregii echipe pentru o seară impecabilă, plină de lumină și inspirație”.

Gala Andreei Marin a reunit personalități din diferite domenii, într-un omagiu adus curajului, empatiei și forței feminine, valori întruchipate de Regina Maria. În acest context, apariția Monicăi Bîrlădeanu a fost una dintre cele mai apreciate ale serii, fiind descrisă de public și de presă drept „divină” și „demnă de o regină adevărată”.

Monica Bîrlădeanu ar fi lucrat în domeniul juridic

Într-un interviu pe care ni l-a acordat, Monica Bîrlădeanu a dezvăluit ce meserie crede că ar fi avut dacă nu ar fi ajuns să facă parte din lumea showbizului.

„E foarte posibil să fi lucrat în domeniul juridic, prima mea formare profesională. Mi s-ar fi potrivit? La felul în care îmi funcționează creierul în fața unei cauze pentru care lupt (construiesc argumentații serioase), e posibil să mă fi descurcat binișor”, a spus Monica Bîrlădeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Declarația ei vine la scurt timp după ce tot în Libertatea dezvăluia că a decis să devină psiholog, iar în acest an a obținut și diploma de licență.

Am vrut să aflăm de la frumoasa vedetă și cum se caracterizează ea și cum este Monica Bîrlădeanu, omul din spatele persoanei publice la care publicul are acces.

„Sunt o femeie care crede în iubire, adevăr, discreție și care lucrează ca să-și cultive virtuți pe care nu le are (cum ar fi răbdarea). Sunt o femeie care încearcă să trăiască o viață cu sens”, a mai afirmat vedeta în exclusivitate pentru Libertatea.

