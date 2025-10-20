Monica Bîrlădeanu și Daciana Sârbu au participat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025, desfășurat într-un cadru spectaculos.

Monica Bîrlădeanu și Daciana Sârbu, apariție neașteptată împreună

Cele două au fost surprinse împreună, într-o imagine elegantă postată de Monica pe pagina sa de Facebook, fotografie care a stârnit rapid reacții și complimente din partea fanilor.

„Am tot fost întrebată pe mesaje de ținuta mea de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025, așa că, la cererea telespectatorilor, las aici câteva imagini s-o vedeți și mai bine. Și dap, era custom made @mmarquise 💖 Love”, a scris Monica Bîrlădeanu în descrierea postării.

În imagine, Monica poartă o ținută elegantă, all black, cu un sacou cu umeri accentuați și pantaloni cu talie înaltă, completată de o pălărie sofisticată și o geantă plic cu detalii metalice, semnătură a stilului său rafinat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări „Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

Daciana Sârbu a optat pentru un look smart-casual, cu sacou din catifea neagră, blugi evazați și o geantă Chanel cu lanț auriu, o combinație inspirată între relaxare și eleganță.

Monica Bîrlădeanu, transformare spectaculoasă

De curând, Monica Bîrlădeanu s-a transformat în Regina Maria la gala Andreei Marin. Actrița a uimit publicul printr-o apariție de poveste, întruchipând-o pe Regina Maria cu o eleganță regală care a cucerit privirile tuturor.

Într-o rochie lungă de culoare crem, cu un bolero fin împodobit cu perle și broderii florale, Monica Bîrlădeanu a completat look-ul cu o tiară impunătoare și un colier de perle, amintind de portretele de epocă ale Reginei Maria. Machiajul rafinat, cu buze roșii intense și coafura elegantă au întregit perfect transformarea. În imaginile surprinse la eveniment, Monica emană noblețe și grație, fiind înconjurată de un decor floral și lumini calde, care accentuează atmosfera regală a serii. Actrița a împărtășit pe rețelele de socializare emoțiile trăite în cadrul evenimentului: „Aseară, la Gala #NuExistaNuSePoate am avut bucuria să o readuc la viață, pentru câteva clipe, pe Regina Maria – personajul pe care l-am jucat în filmul Noaptea lui Vlad, regizat de Ciprian Dumitrașcu.

Evenimentul, dedicat Reginei Maria – la 150 de ani de la nașterea sa, a fost o celebrare a curajului, a empatiei și a forței feminine. Am ascultat pe scenă povești incredibile, povești cu sens, care inspiră, emoționează și îți dau curaj să mergi mai departe, amintindu-ți că binele are mereu chipuri diverse. Felicitări @andreeamarinromania și întregii echipe pentru o seară impecabilă, plină de lumină și inspirație”.

Gala Andreei Marin a reunit personalități din diferite domenii, într-un omagiu adus curajului, empatiei și forței feminine, valori întruchipate de Regina Maria. În acest context, apariția Monicăi Bîrlădeanu a fost una dintre cele mai apreciate ale serii, fiind descrisă de public și de presă drept „divină” și „demnă de o regină adevărată”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE