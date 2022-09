Monica Tatoiu și-a stabilit niște întâlniri de afaceri în America, astfel că a plecat din țară în urmă cu câteva zile. Femeia de afaceri a întâmpinat o problemă în aeroport, atunci când s-a trezit fără bagaje. A rămas fără hainele pe care le avea pregătite pentru întâlnirile cu senatori. Din păcate, ea nu a putut rezolva situația, pentru că nu i-a răspuns nimeni de la compania aeriană cu care a zburat.

„Am ajuns la Chicago, joi mă întorc. Am călătorit la bussines, am niște întâlniri de lucru. Aici e jale. Mi s-au pierdut bagajele, am doar o pereche de chiloți și de pantaloni șifonați.

Nu ai unde să te duci să le recuperezi. Mi s-a dat un număr de la compania aeriană unde nu răspunde nimeni. L-am trezit pe bărbatu-miu, a sunat la un număr special din Indonezia.

Aici nu au oameni angajați. Trebuie să merg să-mi cumpăr chiloți. Și să văd ce haine îmi iau. Eu de obicei umblu foarte lejer îmbrăcată, dar acum îmi luasem haine pentru întâlniri cu domni senatori.

Diseară le am în program. Soțul e negru, mi-a dat să schimb niște pompe care erau în geamantan și am rămas și fără ele”, a declarat Monica Tatoiu în exclusivitate pentru impact.ro.

Problemele s-au ținut lanț pentru femeia de afaceri, care a rămas și fără adresa de e-mail pe care o folosea de aproape două decenii.

„Altă companie americană m-a anunțat că trebuie să plătesc pentru căsuța de e-mail, mi-a cerut parola și adresa administratorului de acum 12 ani, care nici nu știu pe unde mai e.

Am de plătit 9 dolari pe lună și am rămas fără e-mailul pe care îl aveam de 20 de ani. Acum corespondez cu oameni importanți pe WhatsApp. De la 1 septembrie, dacă nu ai gmailul clasic, trebuie să plătești. Eu aveam unul de ONG”, a adăugat aceasta.

