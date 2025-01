Anamaria Ionescu și fiica lor nu au mers cu Tudor de la Fly Project în Asia, ci au preferat să plece în vacanță în Europa, alături de alți prieteni. Mai exact, soția artistului s-a aflat de sărbători în Spania, la Madrid.

Au făcut Crăciunul și Revelionul departe unul de altul

„A fost pentru prima dată când am plecat din țară de Revelion. Și nu pot spune că am planificat cu mult timp înainte această plecare. A fost o decizie spontană, am vrut să fac o schimbare fix la început de an, să ne prindă 2025 în vacanță. Ar fi fost perfect să fim toți trei, dar ar fi fost prea dificil pentru noi două să mergem cu Tudor în India. Poate ne iese anul viitor. El a început turneul de Crăciun și a tot schimbat locațiile, iar de Revelion a cântat în Pune.

Noi două am mers la Madrid, împreună cu niște prieteni. Și ne-am simțit foarte bine. Fiind cu copiii, am făcut tot felul de activități pentru ei: am mers la grădina zoologică, la muzee, în parcuri. Am avut norocul să prindem și vreme bună și toată ziua am mers la plimbare. A fost prima vacanță în care mi-am propus să nu prea scot telefonul din geantă decât dacă trebuie să răspund, atât. Și mi-a ieșit! De aici și cele câteva poze.

În noaptea de Revelion am petrecut într-un restaurant până la ora 1.30. Atât au rezistat copiii și a fost perfect. A fost o vacanță în care am reușit să mai încarc din baterii, deși nu este ușor când celălalt părinte lipsește. Cu Tudor ne-am văzut pe FaceTime și în primele clipe ale anului, imediat ce a putut să vorbească”, a spus Anamaria Ionescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Și Tudor de la Fly Project ne-a vorbit despre sărbătorile de iarnă petrecute departe de familie, afirmând că energia pe care i-a dat-o publicul de Crăciun și de Revelion l-a făcut să treacă mai ușor peste faptul că soția și fetița lui sunt departe.

Artistul nu își ia vacanță

„Anul acesta am plecat de Crăciun în Asia și m-am întors acasă după Revelion, pe 2 ianuarie, din India, unde am cântat în Pune. Au fost niște concerte cu o energie foarte bună, ca de fiecare dată. Spre exemplu, la Bishkek, în Kârgâzstan, oamenii ne-au așteptat cu mâncare tradițională, cu muzică, au cântat piesele Fly Project la instrumente. Peste tot unde ajungem suntem primiți cu căldură și asta face să ne fie mai ușor să ne petrecem sărbătorile departe de cei dragi. Iar pe scenă, energia dată de public este extraordinară.

Anul acesta nu am vacanță în ianuarie, pentru că sunt proiecte în lucru, muzică nouă, sesiuni, așa că am amânat vacanța și am continuat treaba”, ne-a dezvăluit Tudor Ionescu de la Fly Project.

