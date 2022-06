Ada Condeescu a vorbit recent despre proiectele pe care nu le poate accepta și despre rolurile pe care și-ar dori să le interpreteze.

„Nu accept orice. Nu consider că orice e provocare. Am refuzat roluri pentru că eu așa cumva mi-am dorit mereu să am o carieră, adică nu doar succes.

Uneori am renunțat la niște proiecte poate foarte de nișă și alteori la proiecte care promiteau foarte mult din punct de vedere comercial și așa ca public, dar consider că fiecare trebuie să meargă pe drumul lui.

Eu în mintea mea cred că am anumite lucruri de făcut în meseria asta și atunci de aia mi-am călcat uneori pe inimă și am refuzat anumite roluri. E întotdeauna cu dus și întors, contează foarte mult să știi ce vrei să faci pe termen lung”, a povestit actrița pentru EGO.ro.

„Aș face film horror. Abia aștept. Am jucat într-un horror, dar eram sora cea bună. Aștept să iasă și filme total dark side. Pentru un rol aș face orice din punct de vedere fizic.

M-am și tuns la un moment dat scurt și unul dintre cei mai faini directori de casting, care acum nu mai e cu noi, mi-a zis atunci de ce am făcut asta fără bani. Să știi că nu este un compromis.

Este o chestie foarte interesantă și foarte importantă atunci când simți că rolul împreună cu scenariul sunt de așa natură încât ești convins să te razi în cap, să ai o parte de nuditate, să te duci într-o zonă foarte intimă din diferite puncte de vedere, nu neapărat fizic, te duci ca actor. Nu ai cum să refuzi ceva ce știi că aia îți construiește și îți împlinește rolul”, a mai povestit Ada Condeescu.

