Ea și soțul planificau ca evenimentul să îl facă la trei luni de la nașterea micuțului. Din păcate, Adela Popescu a avut COVID-19 și a fost nevoită să anuleze tot. „La noi ca la nimeni. Am și vorbit cu Radu și i-am zis că nu se poate, suntem ceva ce nu mai există. Copilul trebuia botezat ca la carte, la trei luni. Ne-am organizat frumos, petrecere, tot ce trebuie, am antamat la restaurant, am făcut aranjamente florale, foto corner, nu știu ce invitații, tot. Cu trei zile înainte am făcut COVID și am anulat tot.

După care a fost etapa aia de pandemie și s-a întrerupt pentru o scurtă perioadă, apoi a început turul doi de pandemie, iar am încercat să ne protejăm rudele și așa mai departe. Și acum când ne-am întors de la Paște am stat și ne-am gândit că nu se poate, trebuie să ne apucăm de treabă, să stabilim o dată și să facem botezul copilului. Are 10 luni, nu puteam să-i tăiem moțul și să-l și botezăm în același timp”, a povestit Adela Popescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Rapid, după Paște, Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au organizat și au putut face evenimentul pe 7 mai. Nu au existat probleme cu locația deoarece nu au avut mulți invitați, a fost o petrecere restrânsă. „Am stabilit 7 mai pentru că nașa lui, Ioana Scărlătescu, verișoara mea, putea atunci pentru că avea nu știu ce examene în următoarele weekenduri și a rămas 7 mai.

Am început să sunăm oamenii, toți puteau în data aia, doar că nu avem locație pentru că ce să vezi. Toți cei care și-au anulat evenimentele în pandemie și a fost și Postul Paștelui, acum imediat au început buluc să facă evenimente. Norocul nostru a fost că noi nu aveam un eveniment tipic, cum sunt cele mari, noi aveam 40 de invitați și în principiu ne trebuia un restaurant. Dar și la restaurantele unde noi voiam ba aveau un eveniment, ba mese rezervate. Am găsit până la urmă o locație care ne place mult și ne ducem destul de des, dar cei de acolo ne-au spus că e cam mică locația pentru câți suntem. Le-am zis că nu e nicio problemă, căci cu cât oamenii sunt înghesuiți, cu atât atmosfera este mai plăcută. L-am sunat pe Nicu Bocancea, cel care m-a ajutat cu aranjamentele florale și la botezul trecut și l-am rugat să facă ceva superb, cumva să distragă atenția de la cât de mic e locul. Singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost ca aranjamentele să fie cu liliac, pentru că este mai și mi se pare că este luna liliacului efectiv. Îmi amintește de copilărie”, a mai spus ea pentru Ego.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt căsătoriți din anul 2015 și au împreună 3 băieței, pe Andrei, Alexandru și Adrian.

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Tatăl din Bacău care şi-a înecat copiii, găsit din greşeală de un voluntar. Cum a fost găsit chiar în locul în care i-a ucis pe micuţi

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău