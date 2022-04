Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit pe cale amiabilă, însă actele de divorț nu au fost încă semnate. Soțul artistei locuiește de ani buni în Statele Unite ale Americii, acolo unde are afaceri prospere. Deși toate actele sunt pregătite, ca Andreea Antonescu să fie o femeie singură și legal mai este doar un pas, semnătura lui Traian. Omul de afaceri nu a avut timp să vină în România, astfel că divorțul a fost tot mai mult amânat.

„Nu am divorțat nici acum! Actele sunt făcute, tot ce mai lipsește e doar semnătura lui Traian. Sper să reușim să divorțăm anul acesta. Eu am luat o decizie și nu mai răzgândesc.

Acum rămâne să ajungă el în România să semneze actele la notar și e gata!”, a precizat solista, pentru Click!.

Andreea Antonescu își dorește ca totul să se termine în acest an și să fie o femeie liberă și în acte. Artista a rămas în relații bune cu tatăl fetiței sale, mai ales că de Crăciun a fost plecat în America, acolo unde au petrecut sărbătorile în familie.

Cu ce rămâne Andreea Antonescu după divorț

După divorțul de Traian Spak, Andreea Antonescu rămâne cu o casă în Statele Unite ale Americii pe care nu are de gând să o vândă. Cântăreața spune că viața ei este și în România, dar și în America.

„Viața noastră se desfășoară între România și America, așa că nu am de gând să vând casa de acolo, pentru că voi merge regulat și în America, mai ales în vacanță. O păstrez și pe aceea.

Între timp, am renovat și am redecorat casa de aici, din România. Simțeam nevoia de o schimbare, de noutate. Am avut pe cineva care s-a ocupat în timp ce eu am fost plecată la un reality-show. A ieșit așa cum mi-am dorit, pe sufletul meu”, a mai adăugat vedeta.

