Antonia este mama a trei copii, o fetiță și doi băieți, iar încă o sarcină pentru ea ar fi una cu probleme. Artista are un copil din căsătoria cu Vincenzo Castellano și alți doi copii din relația cu Alex Velea. Deși artistul și-ar mai dori încă un copil, iubita lui ar putea avea probleme de sănătate dacă ar mai rămâne însărcinată.

„Eu îmi mai doresc copii, dar deja după trei cezariene, are și RH-ul negativ… Nici grupa sangvină nu îi mai permite să mai aibă alt copil, dar și dacă ar rămâne însărcinată, ar exista posibilitatea să fie niște probleme. Mie mi-ar fi plăcut să avem mai mulți, să avem o familie mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani, pentru că noi ne dorim mult să investim în educația lor, ne dorim să aibă toate lucrurile pe care noi nu le-am avut. Toate astea costă”, a declarat Alex Velea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Sunt conștient că bărbații o doresc”

Alex Velea este mândru că are una dintre cele mai frumoase iubite și nu este deloc gelos. Cântărețul are încredere în Antonia și nu a avut niciodată suspiciuni în privința ei. Relația lor este bazată pe iubire și pe respect.

„Nu sunt gelos pe Antonia. Am învățat să nu fiu, pentru că la cât e de frumoasă, aș fi înnebunit.

Am încredere maximă în ea, cum e valabil și reciproc, pur și simplu avem o relație normală. Anul ăsta facem 10 ani de când suntem împreună. La sfârșitul anul 2012 am lăsat frâu liber emoțiilor și ne-am îndrăgostit. Nu o urmăresc, nu am aptitudini din astea de stalker. Nu îi caut în telefon, eu îi las telefonul. Nu am temeri de genul ăsta. Nici ea nu e geloasă, nu i-am dat motive. Știe cât o iubesc, cât o respect, nu avem genul ăsta de probleme. Sunt conștient că bărbații o doresc și pentru mine o să rămână tânără și frumoasă toată viața”, a mărturisit Alex Velea, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Urmărește-ne pe Google News