De asemenea, Călin Donca a fost acuzat că a flirtat cu Marina Dina și cu Roxana Condurache, iar Larisa Uță ar fi știut asta. Cristian Boureanu are însă o cu totul altă variantă.

„Ajungem în prima zi pe insulă și stabilim, nu pentru că nu avem calități, ci pentru că era bolnavă… (n.r. face referire la Marina Dina). (…) Se hotărâse că eu intru la înot și eu exact lângă ei, lângă Călin și Marina (…) El spune că ea intră la înot (…) Eu nu aveam nicio legătură cu ea (…) Eu nu cred că am zis atunci ceva”, a spus Larisa Uță, la Survivor România.

Cristian Boureanu a declarat că afaceristul Călin Donca ar vrea să o elimine pe Larisa Uță cu orice preț și asta pentru că Marina ar fi protejata afaceristului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Larisa a spus că se aștepta (…) Călin a spus că vrea să o elimine pe Larisa pentru că și-a permis să o jignească pe Marina, protejată lui Călin (…) Călin are un grup de oameni ce execută ce spune”, a declarat Cristian Boureanu.

Situația a scăpat de sub control în prima ediție „Survivor România” 2026, când Cristian Boureanu și Călin Donca au fost la un pas de a se lua la bătaie în fața tuturor. Cei doi s-au aruncat cuvinte grele, însă, în cele din urmă, situația a luat o întorsătură neașteptată. Călin Donca și Cristian Boureanu au făcut pace, după ce în prima zi a competiției afaceristul a sărit la bătaie la politician, în urma unui schimb acid de replici.

În a doua ediție a show-ului de la Antena 1, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au recunoscut fiecare vina. „Cred că la început, două pietre tari trebuie să se erodeze puțin, motiv pentru care mă bucur că am avut acele conflicte la început. Le-am rezolvat, dar de aici încolo suntem o echipă mai unită”, a declarat Călin Donca.