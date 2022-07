De când a devenit tată, Codin Maticiuc s-a schimbat radical. Smaranda, fiica lui, este cea care îl face fericit în fiecare zi. Deși are o relație cu mama fiicei sale de ceva ani, cei doi nu țin neapărat să facă nunta. Producătorul de film a mărturisit că lor nu le plac petrecerile forțate, astfel că nu vor face o nuntă așa cum se așteaptă toată lumea.

„Nu mă însor, păcatele mele. Nici ea nu vrea. Nu ne plac petrecerile astea. Ne plac petrecerile alea la care chiar te distrezi, nu unele unde ai o mie de obligații. Noi, de exemplu, la Smaranda nu am făcut botez, nu am făcut petrecere. Ne-am dus la biserică și am venit acasă cu nașii. Aia a fost”, a declarat Codin Maticiuc pentru ego.ro.

Acesta consideră că mirii nu au deloc parte de distracție la nuntă și este o petrecere care trebuie făcută și atât. Codin nu este împotriva căsătoriei și nu exclude nici ideea de a ajunge cu partenera sa în fața altarului.

„Maximum de centrul atenției pe care mi-l permit este când îmi fac ziua de naștere, din când în când. Iar acolo pot să mă duc îmbrăcat cum vreau, în pantaloni scurți. Mai stăm o tură. Dar nici nu spun NU, că nu e ca și cum sunt împotrivă. Dacă îmi cere Smaranda că visează o nuntă și vrea mai repede, o iau repede pe mami să vadă cum este o nuntă. Ce mare lucru, că nu sunt atât de împotrivă?”, a mai spus actorul.

Fiica lui Codin Maticiuc nu a văzut niciodată o tabletă sau un telefon

Smaranda are 3 ani și este o fetiță extrem de inteligentă și vorbăreață, iar de educația ei se ocupă atent toată familia. Codin Maticiuc a dezvăluit că fiica lui nu a văzut niciodată o tabletă sau un telefon.

„Ne ocupăm, mergem cu ea la teatru și aici e plural, nu merge doar Ana sau doar mama, dar și eu. Nu a văzut niciodată o tabletă sau un telefon ori vreun filmuleț pe telefon, nu a văzut niciodată. În schimb, a auzit foarte multe povești și a fost foarte mult la teatru să vadă povești. Cred că lucrurile astea au contat. Are 3 ani, dar dacă vreodată uită vreun „mulțumesc” îi reamintim. Nu există să spună „casa lu mama”, chiar dacă o mai face noi venim mereu și o corectăm, îi spunem „casa mamei”. Adică timpul ăsta de educație încercăm să-i oferim. Pentru că îi va folosi ei mai încolo”, a mai povestit Codin Maticiuc pentru sursa mai sus-menționată.

