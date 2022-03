Într-un interviu pentru Unica, Corina Caragea a explicat care este motivul pentru care evită să vorbească despre viața sa amoroasă. Deși au existat de multe ori zvonuri despre o căsătorie, însă ea a negat că ar fi făcut acest pas.

„Eu am evitat să îmi expun viața personală și poate de aceea s-au tot făcut speculații și s-au inventat atâtea căsătorii. Dar eu mi-am văzut mereu de treaba mea și am mers mai departe fără să mă obosesc să arăt lumii ce fac în viața privată”, a spus vedeta de la PRO TV.

Corina Caragea este de părere că iubirea nu trebuie să fie strigată în gura mare, iar momentele frumoase din cuplu trebuie să rămână în intimitatea ei. „Eu consider că iubirea nu se strigă în gura mare, nu are nevoie de validarea nimănui, cu atât mai mult a unor străini. Mă bucur și mai mult de momente dacă sunt în cerc restrâns, fără zgomot”, a continuat prezentatoarea TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recent, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Corina Caragea spunea că atunci când a început să fie cunoscută se simțea datoare cu explicații, însă mai târziu a înțeles că nu are de ce să se justifice în fața altor persoane.

„Mai ales la început, când nu știam cum merg lucrurile și mă simțeam datoare să fac asta. Cu timpul am înțeles că nu am de ce să mă justific în fața nimănui, mai ales necunoscuți, că întotdeauna răutăcioși vor exista, indiferent de ce zic sau fac și că e normal și să existe o curiozitate, mai ales când nu lași ușa deschisă către viața ta personală. Nu că aș ascunde ceva urât, cum cred unii, însă pur și simplu pun mult preț pe protecția celor dragi și dacă eu am ales acest drum și stau în bătaia puștii, ei nu au de ce să facă asta, să fie expuși, judecați, atacați. Așa am făcut cu părinții, sora sau partenerul de viață, indiferent cine a fost”, ne-a spus Corina Caragea.



GSP.RO A vândut tot și a plecat cu soția și cei 3 copii în SUA. Cum a ajuns un fost campion din România să părăsească definitiv țara

Playtech.ro SINGURUL om din lume care îl poate influența pe Vladimir Putin să oprească războiul. SUA a publicat numele lui

Observatornews.ro „Doamne, cine îmi dă mie banii înapoi, 70 de milioane?” Profesoară din Bârlad, surprinsă înjurând ca la uşa cortului în timp ce pierde bani la păcănele

HOROSCOP Horoscop 16 martie 2022. Leii au parte de o zi pe gustul lor, luminoasă și presărată cu momente de optimism real

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Ar putea fi o mare lovitură pentru Rusia, chiar astăzi

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400): o experiență pe care o vei aprecia cu siguranță