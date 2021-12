Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Corina Caragea a spus lucrurilor pe nume și a răspuns pe larg unor întrebări, care poate de multe ori stau pe buzele curioșilor. În vârstă de 39 de ani, prezentatoarea de știri sportive de la PRO TV a dezvăluit secretul siluetei sale, dar și cum reușește să-și țină viața personală privată.

Ce crede despre compromisurile într-o relație, dar și despre momentul în care va deveni mamă puteți afla din interviul de mai jos.

Libertatea: Recunosc că mă uit destul de des la fotografiile tale și admir cum arăți. Care este secretul siluetei sale? Ții vreo dietă sau ai renunțat la anumite alimente?

Corina Caragea: Mulțumesc, păstrez un echilibru între sport și ceea ce mănânc, astfel încât să nu acumulez frustrări alimentare. Eu zic că se poate mult mai bine, dacă nu aș fi cam leneșă, recunosc :). Cred că sportul înseamnă sănătate, în primul rând și de aceea merg la sală sau fac sport în aer liber.

– Întotdeauna ai fost foarte discretă cu viața ta personală. S-au speculat multe, însă niciodată nu ai răspuns. Ai simțit vreodată nevoia să reacționezi, însă te-ai oprit în ultima secundă?

– Mai ales la început, când nu știam cum merg lucrurile și mă simțeam datoare să fac asta. Cu timpul am înțeles că nu am de ce să mă justific în fața nimănui, mai ales necunoscuți, că întotdeauna răutăcioși vor exista, indiferent de ce zic sau fac și că e normal și să existe o curiozitate, mai ales când nu lași ușa deschisă către viața ta personală. Nu că aș ascunde ceva urât, cum cred unii, însă pur și simplu pun mult preț pe protecția celor dragi și dacă eu am ales acest drum și stau în bătaia puștii, ei nu au de ce să facă asta, să fie expuși, judecați, atacați. Așa am făcut cu părinții, sora sau partenerul de viață, indiferent cine a fost.

– Ce părere ai despre compromisurile în relație? Ce sfat ai pentru femeile care stau nefericite într-o relație care nu mai funcționează sau în care nu sunt respectate?

– Exclus să fiu vreodată eu în această situație lașă. Este o situație comodă în care aleg să stea și femeile, dar și bărbații și pentru asta găsesc tot felul de scuze – pentru copii, pentru stabilitate financiară, pentru gura lumii. Mereu am fost liberă, deschisă și transparentă, în orice fel de relație. Când am mai simțit că e locul potrivit pentru mine 100%, am spus-o și nu am pierdut vremea mințindu-mă.

Corina Caragea: „Am acest defect de a mă pregăti temeinic pentru orice”

– Ai declarat la un moment dat că ți se pare că meseria de mamă este cea mai grea. Nu te întreb când vei face un copil, pentru că, în general, lucrurile astea nu se programează și totul se întâmplă la momentul potrivit. Însă te întreb dacă te vezi mamă de fată sau de băiat? Și cât de strictă ai fi în acest rol greu, rolul de mamă.

– Eu mi-am programat să fac asta când vreau eu. Nu acum, deci nu am o proiecție. Cred că aș fi cu temele bine făcute și deloc potrivite cu realitatea din teren (râde). Am acest defect de a mă pregăti temeinic pentru orice, iar în această meserie nu e o garanție că dacă ți-ai învățat lecția, iei notă mare. (zâmbește) Cred însă că nu e pentru oricine și implică dedicare 100% și responsabilitate.

– Ți-ar plăcea să participi la „Survivor România”? Cât de departe ai putea să mergi pentru a-ți putea depăși limitele?

– Pfff, de ce nu? Cred că cele mai temute lucruri, acelea de care fugim, ne aduc cele mai mari satisfacții și ne lasă cele mai multe amintiri. Niciodată să nu spui niciodată.

– Care este cea mai mare dorință pentru anul 2022?

– Știu că sună a clișeu, dar să fiu sănătoasă. Dacă am asta, pot face orice. :)

