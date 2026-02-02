Ca de fiecare dată, cu energia și definițiile sale, Dan Negru face ca jocul să fie accesibil și atractiv pentru orice concurent, indiferent de vârstă, profesie sau experiență de viață.

Înainte cu doar câteva ore ca un nou sezon să debuteze pe Kanal D, Dan Negru a stat de vorbă cu Libertatea despre premiile în valoare de 500.000 de lei care au fost oferite în sezoanele trecute concurenților.

„O companie privată a făcut-o, Kanal D! Aștept să facă asta și statul. (n.r. – râde) Mă bucură că de patru ani, un concurs în care contează mintea și creierul are succes la public. La început, nimeni nu dădea nicio șansă unui quiz și uite că au trecut patru ani și show-ul e puternic! Este o bună dovadă că și publicul TV s-a schimbat”, a spus Dan Negru.

Iubitor de cultură, prezentatorul de la Kanal D este foarte activ în mediul online, acolo unde vorbește foarte mult despre istoria țării noastre și despre numele care au contribuit la ceea ce este astăzi România.

Întrebat cum reușește să-i aducă pe oameni în număr atât de mare spre cultură, dar și cum se menține relevant, Dan Negru a explicat lucrurile în stilul său inconfundabil.

„Ține de experiență! După 30 de ani de media, dacă n-ai trecut ca gâsca prin apă și n-ai fost un simplu instrument sau prezentator, nu e deloc greu să ai audiență și în online. Ține doar de experiență și de cât de atent ești la lumea din jur”.

Experiența TV m-a făcut să adun milioanele din social media. Datorită televiziunii și anilor petrecuți pe ecrane. Nu e mare brânză să găsești postări virale după ce 30 de ani ai căutat audiență în TV. Televiziunii îi datorez succesul în online. 100%”, a mai afirmat Dan Negru, în exclusivitate pentru Libertatea.

Prezentatorul show-ului „Jocul cuvintelor” ne-a spus și o amintire interesantă pe care o are cu Florin Piersic, nimeni altul decât marele actor care a împlinit recent 90 de ani.

„Pff… Am multe! Am fost împreună în Dubai și am făcut un pariu că îl bat la o cursă de înot în Golful Persic. Pariul era pe bani și eu sunt cumpătat la pierderi financiare… Și totuși m-a bătut. Am fost atât de supărat că vreo câteva ore n-am mai vorbit cu el. Și diferența de vârstă dintre noi e de vreo 40 de ani”, a încheiat Dan Negru interviul pentru Libertatea.

