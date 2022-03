Motivul pentru care Elena Merișoreanu a refuzat să mai cânte în această perioadă. Artista de muzică populară nu a mai urcat pe scenă

Din cauza situației din Ucraina, atacată de Rusia, Elena Merișoreanu a refuzat să cânte, zilele trecute, la un concert în provincie.

„Am fost chemată ieri la un spectacol în provincie și am refuzat. Nu am stare să cânt, nu pot să exprim prin cântec ceea ce simt. Nu poți urca pe scenă cu tristețe, când e nevoie de un pic de energie pozitivă.

Oricum nu mă mai interesează concertele, nu mai trăiesc din asta, am o pensie, am și un soț. Avem amândoi pensii bune, îi mulțumim lui Dumnezeu.

Am muncit de la 16 ani și am plătit impozite la stat de mi-a venit rău. Am trăit în liniște, în pace, am plecat cât am vrut peste hotare, nu am avut opreliști nici pe vremea lui Ceaușescu.

Ce vine acum e mult mai groaznic decât ce a fost în anii ăștia. Nu mai există nici COVID, nici probleme cu scumpirile. Putin să-și ia premiul Nobel, că a ucis COVID-ul și nu se mai vorbește de explozia de prețuri”, a spus Elena Merișoreanu pentru Impact.

