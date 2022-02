Ernest Takacs e prezent pe micul ecran de zeci de ani, însă nu și soția. Din anul 2012 e căsătorit cu Adriana. Aceasta i-a devenit parteneră cu acte după nouă ani de relaţie. Prima dată s-au văzut la un hotel, apoi a început totul între ei. Povestea de iubire a debutat cu aproximativ 20 de ani în urmă. „A urmat o frumoasă poveste de iubire, cu bune și cu rele, așa cum este, de fapt, și viața.

Am crescut, dacă pot să zic așa, împreună sau, mai bine zis, ne-am maturizat împreună. Am râs, am plâns împreună. Și, ca în orice poveste de dragoste, încercările te pot uni sau, din contră, te pot îndepărta. Noi am reușit să ne construim o familie frumoasă împreună”, a explicat prezentatorul.

Nu a fost dragoste la prima vedere între ei, cei doi au luptat mult pentru relația lor, ani întregi le-a luat să se cunoască, dar apoi Ernest a realizat că Adriana e femeia vieții lui. „După mult timp, trebuie să recunosc. Și e mai bine așa. Oamenii au nevoie de timp să se cunoască și, mai important, au nevoie să treacă prin încercări, provocări, ca să-și dea seama cine e, de fapt, persoana care le stă alături. Iar când vezi că omul îți e alături la greu, când vezi că partenerul luptă pentru tine, atunci știi că acea persoană este alegerea perfectă pentru tine”, a mai povestit el pentru viva.ro.

Întrebat cum a decis să o ceară în căsătorie pe soție după nouă ani de relație, moderatorul de la Kanal D a spus că totul a venit natural. „Atunci am simțit să fac acest pas… Nu a fost ceva programat. Ne-am dorit să avem copii, să ne întemeiem o familie. Cererea în sine a fost un gest spontan, venit într-un moment fără o însemnătate deosebită sau orchestrată după o lungă cugetare.

Știam că ea își dorește foarte mult asta și nu aș fi putut să o surprind decât într-un moment banal. Trebuie să recunosc că e greu să-i faci o surpriză soției mele, pentru că se prinde imediat”, a încheiat el.

Adriana, soția lui Ernest, e acum pasionată de fotografie și totodată de ocupă de creșterea fiului, de Alexandru Leon.

