Până să cunoască celebritatea, Feli Donose a trecut prin multe obstacole pentru a ajunge unde este acum. A plecat de acasă înainte de împlini 18 ani și s-a dedicat în totalitate muzicii. Artista a renunțat la școală pentru a-și urma visul, acela de a cânta. Feli recunoaște acum că nu a terminat liceul până la 35 de ani.

În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit sincer despre greutățile din viața ei, dar și despre deciziile pe care le-a luat și care acum i-au lăsat multe goluri.

„La jumătatea clasei a IX-a, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo. Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei. Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau şcoala.

Au început să se mişte şi nu am reluat, până mai târziu, când stăteam deja în Cluj de doi ani şi m-am înscris la Liceul Economic. Întâmplător, mergând pe stradă, am văzut liceul deschis, am intrat: «Bună ziua. Faceţi înscrieri? – Da, da». Am ieşit de acolo şi am sunat-o pe prietena mea din copilărie: «Tu, Ica, m-am înscris la liceu – Ceee?! Aaaa!». Ţipa de fericire. Da, asta cu liceul e un gol din adolescenţa mea pe care încă mă gândesc cum să-l umplu. La un moment dat, tot vreau să-l fac. Pentru că în perioada în care adolescenţii din jurul meu trăiau asta, eu am ales să devin peste noapte un adult care să-şi urmeze visul nebuneşte. Iar acolo e un spaţiu pe care eu trebuie să-l umplu cumva. O să-mi dau seama cum”, a declarat pentru Feli Donose pentru Adevărul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Feli Donose a muncit de mică pentru visul ei

Înainte de a deveni cântăreață, artista a activat în multe domenii care nu aveau nicio legătură cu muzica. „Eram agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, după care mi-am dat seama că nu am cum să trăiesc dintr-un salariu fix. Atunci descopeream supa la plic, cam atât de low-budget eram. După aia, m-am angajat în comerţ. Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo.

Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj, că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva”, a mai declarat Feli pentru sursa mai sus menționată.

