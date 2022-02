Marian Drăgulescu este, în prezent, antrenor de gimnastică. La 41 de ani nu mai merge la concursuri de gimnastică, nici la olimpiade. În competiția din Republica Dominicană își dorește să facă istorie. Spune că o astfel de provocare o primești o dată în viață.

„Sunt fost gimnast de performanță, actualmente antrenor de gimnastică. Mă bucur să fiu astăzi aici. Bineînțeles, am venit și eu cu forțe proaspete, să ajut echipa Faimoșilor, barca Faimoșilor. Am acceptat pentru că mi s-a părut că va fi o experiență once in a lifetime… sper să ne bucurăm la maximum de ea și cei mai buni să câștige!”, a spus el imediat după ce a intrat în concurs, potrivit protv.ro.

Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai apreciați gimnaști din România

Marian Drăgulescu, în vârstă de 41 de ani, este unul dintre cei mai apreciați gimnaști din România. Acesta va fi noul concurent de la „Survivor România” 2022, alături de Natalia Duminică. Cei doi fac parte din echipa Faimoșilor.

Drăgulescu și-a anunțat retragerea din activitatea competițională în 2005, dar a revenit asupra deciziei sale participând la Campionatele Mondiale din 2005 de la Melbourne (Australia) unde a câștigat medalia de aur la sărituri.

În 2012 Federația Română de Gimnastică a decis să nu-l includă pe lista participanților la Jocurile Olimpice de la Londra.

Câștigător a 18 medalii de aur obţinute la campiontele Mondiale şi Europene, Marian Drăgulescu se poate lăuda cu o carieră absolut impresionantă. În total, acesta a adunat 31 de medalii şi a reprezentat țara noastră cu mândrie şi extrem de multă dăruire, oriunde a participat, în calitate de concurent.

