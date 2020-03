De Denisa Macovei,

Totul a pornit ca o joacă însă, între timp, numărul mare de vizualizări, dar și cerința publicului l-au determinat pe Matei Dima să apeleze din ce în ce mai des la mama lui. La un moment dat chiar aveau un soi de serial online, în care găteau, stăteau de vorbă la o cafea sau chiar abordau subiecte de parenting, totul într-o manieră amuzantă. De ceva vreme, doamna Dima nu a mai filmat nici pentru micile video de pe Instagram.

„Mama a semnat cu un agent foarte important și ultima oară când i-am scris să facem un sketch mi-a zis să-i contactez agentul. Și i-am zis: wow, credeam că suntem același sânge”, ne-a dezvăluit, amuzat, Matei Dima.

Lăsând gluma la o parte, Bromania a recunoscut că, deși a moștenit talentul actoricesc de la mama lui, doamna Dima nu s-a obișnuit cu reacțiile celor din jur, mai ales că în mediul online publicul este mult mai critic: „Adevărul e următorul: pe cât de mult îi place să filmeze, pe atât de mult îi displace când postez. Adică se simte așa, pusă sub atenția tuturor oamenilor, și știi că în online oamenii sunt răi. Într-o perioadă îmi spunea mereu ce scriu oamenii despre ea. Degeaba am încercat eu să-i explic că nu trebuie să o intereseze astfel de lucruri. N-a suportat foarte mult chestia asta și am acceptat. I-am mulțumit enorm pentru tot ce a făcut până acum. Putem să luăm o pauză”, ne-a mai povestit Matei.

VIDEO: Robert Hanciarec/ FOTO: Unica

Citeşte şi:

„Am visat la asta de la vârsta de 7 ani!” Matei Dima a făcut istorie cu „5GANG: Un altfel de Crăciun”, cel mai de succes film românesc

Matei Dima ar fi ajuns milionar dacă nu și-ar fi investit banii în filme. “Am plecat de la telefon, dar mi-am luat și BMW”

Matei Dima joacă alături de Ada Condeescu în serialul online „L-a Seral”

GSP.RO China atacă SUA din cauza COVID-19: „Armata americană a adus virusul în Wuhan!”