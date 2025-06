După ce s-a făcut remarcat prin scandaluri și agresivitate, Mihai Stoica a depășit acea perioadă, pe care o regretă sincer din cauza impactului negativ pe care l-a avut asupra familiei lui.

În fața lui Mihai Morar, Meme Stoica a dezvăluit că, fără doar și poate, cea mai grea perioadă din viața lui a fost aceea în care a aflat că Teodora, fiica lui, are cancer.

„Cea mai grea seară a fost cea în care am avut confirmarea că avea metastaze. Mai grea decât diagnosticul. 16 decembrie 2019 a fost o zi cumplită. Nu doresc nimănui să traverseze perioade de astea. Totul s-a întors la 180 de grade. Totul s-a transformat, pentru că suntem oameni noi, oameni mult mai fericiți, oameni care știu să aprecieze absolut orice. Simplul fapt că te trezești este un motiv pentru care să îi mulțumești lui Dumnezeu. Eu am ajuns dintr-un hater și un om care obișnuia să îi ia peste picior pe cei credincioși, pe practicanți, într-un practicant. Nu îmi vine să cred”, a spus MM Stoica.

Întrebat de Mihai Morar dacă se gândește că vindecarea Teodorei este un miracol, Mihai Stoica a spus că este sigur de acest lucru și inclusiv medicii au spus asta.

„Nu cred, sunt sigur! Asta au confirmat medici care au văzut tomografiile făcute la interval de șase luni și au spus «Nu se poate să fie același plămân»! Bradul ăla împodobit și cu multe circuite electrice, le scoți toate și îl lași gol. Așa a fost, plămânii ăia care se vedeau portocalii, erau curați după șase luni. Dumnezeu a vrut să ne întoarcă.

Duhovnicul mi-a spus în zilele în care eram căzut și, am mai spus-o, cumva mi-e greu să trec fără să repet asta, îmi negociam viața, voiam să nu mai trăiesc, pentru că mi se părea mult prea grea încercarea pentru mine. În clipele alea l-am cunoscut și mi-a luat o greutate de pe umeri. Am ajuns cu Gigi la schit, am stat la prima slujbă în București, fusesem pe Sfântul Munte”, a dezvăluit angajatul de la FCSB pe YouTube.

Meme Stoica a ținut să precizeze că un om care l-a ajutat foarte mult în perioada grea a fost Alexandru Tudor, fost arbitru de fotbal și apropiat al lui Gigi Becali în ultimii ani.

„Alexandru Tudor, fostul arbitru, care este fratele de rugăciune al lui Gigi, când a văzut disperarea mea… Eu nu eram om atunci. M-a întrebat: «Vrei să vorbești?». «Da, te rog, găsește pe cineva»!. Mi-a spus că nu e vina mea și i-am spus că toate păcatele pe care le-am făcut au condus la situația asta, eu nu mai pot să trăiesc, fata mea să pătimească din cauza mea. «Stop! Va fi bine»! Mi-a zis ceva cam în detaliu și s-a verificat, după care mi-a spus: «Nu e vina ta»!. După momentul ăla am început să respir normal.

După care, pe 30 ianuarie a venit prima veste bună și după aceea toate veștile mari au venit de sărbători. După ce mi-am întâlnit duhovnicul. Nu lipsesc nicio duminică. Nu am cum să lipsesc duminica. La ora 8.00 s-a terminat petrecerea de titlu. Mi-a fost rușine să mă duc la Darvari. M-am dus la biserica din bază. Poate spun ceva care pare fără suflet, dar cred că a meritat tot ce s-a întâmplat atunci. Sigur că ea a suferit și fizic, pentru ce ni se întâmplă acum. Poate că noi suntem cei mai fericiți oameni de pe planetă în momentul ăsta. Poate or fi alții mai fericiți, dar nu văd cum. Nu cred că există fericire mai mare. Nu ne lipsește nimic acum”, a mai afirmat Mihai Stoica în podcastul „Fain & Simplu”.